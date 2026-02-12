李四川參戰新北市長 侯友宜：全力支持、團隊合作拚市政

國民黨新北市長參選人選昨「定調」由台北市副市長李四川出線，新北市長侯友宜今表示，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然在這段時間的勇於承擔，我們全力團隊合作，一起拚市政」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人選昨（11）日「定調」，將由台北市副市長李四川出線，前後任市長朱立倫和侯友宜都表態支持，新北市副市長劉和然也說會並肩作戰；侯友宜今天受訪強調，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然在這段時間的勇於承擔，我們全力團隊合作，一起拚市政」。

侯友宜今視察三峽河長福橋改建工程時接受媒體聯訪，對於李四川昨宣布2月底請辭台北市副市長，3月起回新北參選新北市長，侯友宜表示，他這段時間一直跟大家報告說，請大家放心，他一定會找出最適當人選，因為目標很明確，希望市政不斷延續以外，更能一棒接一棒，把它做到更好，所以一定要對新北市相當熟悉以外，更重要也能讓新北發展更快速，所以這段時間，除了謝謝大家的關心以外，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然在這段時間的勇於承擔，我們全力團隊合作，一起拚市政，讓市民朋友能夠有感」，未來也讓市民的期待更高、更好，讓新北市發展更棒

媒體問到，「劉李」協調是用打電話還是見面方式協調？侯友宜回應，「方式」非常多，請大家安心，「一切按照我們的穩定的步伐，往前邁進」，侯友宜也表示，他跟李四川其實都是老同事，經常會聯絡，電話打一打，很多事情都可以溝通，所以見面、不見面都常常有，也常常聯絡。

外界認為此次協調給國民黨高層很好的示範什麼叫「協調」，對於其他藍營縣市選舉協調的建議，侯友宜回應，非常謝謝所有團隊，大家一起共同面對問題，大家目標只要清楚，團隊、榮譽，大家一同遵守方式的紀律，共同往前走。

