爆冷擊敗周曉芸！「家樂福」陳彥廷是台大高材生 本人發聲了

民眾黨宣布提名素人陳彥廷（見圖）投入新北市議員三蘆選區選舉。（圖由民眾黨提供）

民眾黨新北市議員初選結果爆冷門，外界看好的民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一周曉芸，輸給默默無名的素人陳彥廷。周曉芸提出民調複查，不過，民眾黨中央選決會昨（11）日宣布維持原結果。對此，陳彥廷本人受訪時，曝光參選動機是「想做點事情」，他也表示，勝選之後就會參選到底。而陳彥廷其實學歷相當亮眼，大學就讀中央大學電機系，後來又就讀台大光電研究所。

周曉芸跌破外界眼鏡輸給陳彥廷後，先是質疑民調並提出複查；後來受訪時又稱陳彥廷「在家樂福工作十年」，引發爭議，她也急忙發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

根據《民視新聞》報導 ，今年42歲的陳彥廷加入民眾黨僅1年多，是三蘆（三重、蘆洲）在地人，畢業於台大光電研究所，自稱已在家樂福工作15年，沒有從政經驗。陳彥廷受訪時被問及參選動機，他表示自己有點年紀了，最近有在研讀法律，想要做點事情。他強調，踏入政壇沒有特別想改變什麼，只是想做點事情。

對於近日包括黃國昌、周曉芸質疑初選作業程序，又或者外界替他打抱不平，陳彥廷表示，他自己也不太曉得作業方式，沒有特別看法，他對民眾黨的作業流程都予以尊重，甚至黃國昌質疑2次民調抽樣結果不一樣，他聽了也覺得不是這麼合理。

不過，陳彥廷說，初選結果既然已確定由他勝出，他就會參選到底，「畢竟不是說說而已，也不是兒戲」。

他透露，目前已經有慢慢在認識黨內同仁，之後可能要再調配一下家樂福的工作，盡量減少，並開始啟動地方請益行程。

