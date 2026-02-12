王世堅稱高金素梅是「台灣派」 吳思瑤列3親中言行盼多觀察

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅表示，「我認為她還是站在我們台灣派這邊」，引發綠營支持者質疑。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤列舉高金多項親中言行，「我希望王世堅應當可以多做觀察，但我個人認為這並不是挺台派。」

王世堅前天稱相信高金素梅的為人處事，相信她的政治立場，不管怎麼說，「我認為她還是站在我們台灣派這邊」。他昨天受訪說，外界所謂「力挺」兩個字言之過重，畢竟大家都是立法院同事。對於臉書上有人質疑他稱高金素梅是「台灣派」一說，王反問，「原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」

吳思瑤今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，請在野黨委員尊重司法，不違法就不必攻擊司法；對於王世堅的「台派說」，她表示，台灣不分族群、不分男女老少都應該是挺台派，要以原住民族或其他族群來分是否為挺台派，「我認為是不需要」。

吳思瑤提到，以她長期在立法院的觀察，高金素梅能以立委身份去中國參加九三閱兵大典、可以在國會殿堂用簡體字簡報質詢行政團隊、或是以「我們習近平」的說法來質詢行政院長，這樣的言行是挺台派嗎？「我希望王世堅應當可以多做觀察，但我個人認為這並不是挺台派。」

