柯志恩民調狂跌、周曉芸爆冷敗！ 林濁水曝「兩黨奇蹟」出現原因

前立委林濁水。（資料照）

1份高雄市長選舉民調顯示，民進黨賴瑞隆以45.5%支持度，大勝國民黨柯志恩26.2%。同時，日前民眾黨新北市議員初選民調出爐，「黃國昌金釵」之一的周曉芸爆冷輸給素人陳彥廷。前立委林濁水表示，「兩黨奇蹟」出現，代表黨中有超強效票房毒藥。

媒體日前公布高雄市長選戰最新民調，賴瑞隆支持度45.5%，遙遙領先柯志恩的26.2%，差距達19.3個百分點。國民黨立委葉元之對此驚訝表示，2022年柯志恩得票率為40%，任何民調低於這個數字他都不太相信。

對此，林濁水今日在臉書發文表示，除了柯志恩的民調表現震驚葉元之之外，民眾黨新北三蘆的議員初選，主席黃國昌力挺、到處露臉的「漂亮金釵」，民調敗給一沒有人認識，待在家樂福十年的員工，那又有誰敢相信？

林濁水指出，「兩黨奇蹟」大演出，說明的不是什麼，就是黨中有超強效票房毒藥，他也預告：「山大王、獅大王、咆哮大王為一己之私不顧黨的死活，繼續戰鬥性十足地杯葛國防特別預算、台美關稅協議，不改挺中抗美路線的話，兩黨候選人的悲運只會一路走下去。」

