李四川宣布月底請辭！ 蔣萬安頻遭點歌：過年會練習

今（12日）蔣前往北投中繼市場拜年，面對媒體關切是否已准辭？蔣萬安強調，不管川伯在哪，都會全力支持他，更希望大家留過年時間給他練習。（記者王藝菘攝）

台北市副市長李四川昨宣布於2月底請辭，台北市長蔣萬安在李四川宣布辭職的臉書貼文下留言「開放大家點歌」，今（12日）蔣前往北投中繼市場拜年，面對媒體關切是否已准辭？蔣萬安強調，不管川伯在哪，都會全力支持他，更希望大家留過年時間給他練習。

北市府昨與輝達正式簽約，李四川隨即於臉書宣布將在2月底請辭，自己要回到熟悉的新北，感謝新北市民在民調當中對他的支持，蔣萬安也隨即在留言，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」，以往蔣萬安被媒體問及李四川何時離開台北去選舉，曾言「萬安緊抱」或是唱一曲「甲你攬牢牢」。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今天前往中繼市場受到大批民眾熱烈迎接，媒體也關心是否已經開始練歌要送給李四川？不少人點菜說像是鳳飛飛的「祝你幸福」，還是李聖傑的「手放開」，蔣萬安訝異表示「手放開？」，更稱自己有聽到有人希望他唱「愛我別走」、「勇氣」，或者是Lady GAGA的「hold my hand」，並詢問民眾希望他唱什麼？要大家給他時間練習。

媒體也追問，各界表示李四川選新北、蔣萬安選台北，兩人可以形成雙母雞效應，可以外溢出去，到比較艱困的縣市可以拉抬聲勢。對此，蔣萬安並未正面回應，僅說現在最重要是讓市民朋友可以過個好年，祝福大家「恭喜發財、今馬熊讚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法