為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨宜蘭縣議員謝正信轉戰選蘇澳鎮長 合體林國漳市場掃街

    2026/02/12 11:31 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨籍宜蘭縣議員謝正信（左3）轉戰參選蘇澳鎮長，合體縣長參選人林國漳（左5）市場掃街。（記者王峻祺攝）

    民進黨籍宜蘭縣議員謝正信（左3）轉戰參選蘇澳鎮長，合體縣長參選人林國漳（左5）市場掃街。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣蘇澳鎮被民進黨縣黨部視為是關鍵選區，主委邱嘉進直言「贏蘇澳就等於贏宜蘭」，具選戰指標意義，今天宣布由縣議員謝正信接棒鎮長李明哲，投入參選蘇澳鎮長，一早還合體縣長參選人林國漳，到市場掃街拜票，強調未來縣政、鎮政無縫接軌，爭取更多建設與機會。

    蘇澳現任鎮長李明哲8年任期屆滿，今年將轉戰參選縣議員，鎮長人選則由謝正信接棒，今天攜手代表會主席歐進義、林國漳等人同框，向鎮民宣示將打造最堅強蘇澳治理團隊。李明哲說，感謝8年來與鎮民並肩努力，未來將把在基層累積行政經驗與地方聲音帶進議會，持續爭取更多資源。

    邱嘉進說，蘇澳展現的是團隊政治與責任政治精神，透過世代接力與角色分工，讓地方發展更穩定、選戰更有戰略布局，謝正信具國會與縣府服務經驗，目標是延續鎮長李明哲的優質政績。

    謝正信說，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去非常努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

    林國漳說，謝正信長期深耕基層、問政踏實，是大家期盼且值得信賴的接棒人選，未來若縣長、鎮長及縣議員均當選，將能形成「蘇澳鐵三角」，加上主席歐進義助力，讓鎮民對地方建設及服務更有感。

    歐進義指出，地方政治最重要的是穩定與信任，未來將在不同崗位上相互配合，形成縱向與橫向整合的力量，讓縣府行政、議會監督與鄉鎮基層民意緊密串聯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播