國民黨邀藍委討論軍購特別條例版本 黨部發言人：推出時間不會太久

國民黨中央黨部今日邀請部分藍營立委討論軍購特別條例內容，國民黨發言人牛煦庭會前受訪指出，具體黨版草案內容應該很快就會有結果，畢竟民眾黨都已經同意政院版本付委，因此時間不至於會拖太久，目前已經進入最後階段，對於外傳藍營版本軍購金額為8000億的說法，他強調很多版本還在整合，現在就提金額問題，是很奇怪的一件事，至於是否列入新會期的優先法案，國民黨立法院黨團與黨中央密切開會並召開「立法實務研討會」後，屆時再對外公布。

有關媒體追問，國民黨團是否會同意行政院版軍購特別條例付委？牛煦庭說，如果各方面的版本都已經做好準備，就大家一起付委討論，所以應該不是問題，但他也強調，政院版本付委與否，事涉黨團運作，應該由黨團幹部來回答比較適宜。

不過，對於賴清德總統強調依照憲法，國會審查時一定要有行政院版本，牛煦庭強調，「當然沒有（這樣的規定）」，他痛批民進黨吃「憲法自助餐」，用自己的意識形態與政治利益解釋法律架構，已經不是1次、2次了，他希望那些人可以適可而止，如果真有心要解決台灣的問題並推出務實可行的政策，就應該學會尊重在野黨，與國會充分溝通。

此外，針對民眾黨同意審查行政院版本，是否衝擊藍白合作？牛煦庭回應表示，民眾黨除了同意政院版付委，白營自己的版本也已經付委，所以未來軍購特別條例在野陣營會提出在野版本，按照過去在野是國會多數，藍白有合作的慣例，大概會進行在野版本的整合，不管是藍營內部或與民眾黨方面，國民黨都會在充分討論後，提出務實可行並且能夠為人民荷包把關的務實版本。

他並強調，民眾黨只是同意政院版本付委，而不是同意行政院的版本，「如果白營同意政院版，那他們自己的版本又是什麼呢？」希望外界不要過度曲解與解釋，就看法案審查後接下來的發展。

對於外傳國民黨版本的核心重點在於要保證到貨，牛煦庭說，如果大家決定要花錢增加國防預算，增加軍購力度，當然希望過去延遲交貨等狀況不要再發生，如果透過立法技術寫進法條，讓法案更加完整，這確實是國民黨各種版本討論的重點之一。

至於國民黨討論的是立委馬文君版本，或是立委徐巧芯版本？牛煦庭指出，很多立委本來就有提出不同的版本，當初外界傳國民黨是因為北京壓力而阻擋軍購特別條例，完全是子虛烏有，到現在才要提出的原因，是因為版本整合需要時間，既然軍購開銷如此巨大，又可能造成預算排擠，在野黨的版本當然應該慎重，黨內會透過磨合協調後，再與民眾黨充分溝通，提出務實可行的版本。

此外，傳聞立法院長韓國瑜、副院長江啟臣將離開國防外交委員會，媒體問牛煦庭，是否有意願進入外交國防委員會？他說，每個會期都有議案攻防重點，國民黨團為發揮最大戰力，針對不同委員會做合理調度，非常正常，他將配合黨團的安排。

