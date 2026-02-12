楊瓊瓔東勢菜市場發春聯 高中同學力挺喊「凍蒜」！

楊瓊瓔到東勢菜市場發春聯，高中同學特別到場表示支持。（楊瓊瓔提供）

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，今天一早利用農曆年前到東勢菜市場發送春聯，熟識的攤商遠遠就喊著「阿瓔來囉」，並主動遞上菜頭與青蒜，象徵「好彩頭」、「凍蒜」，還有人送上鳳梨祝福「旺旺來」。楊瓊瓔笑著接過，並回應「借大家好彩頭，今年一定更好」！

1名楊瓊瓔的高中同學，獲知她在市場發春聯，特地趕到現場力挺，笑說「從年輕看到現在，她做事一樣拚命」，並向周邊鄉親高喊「唯一支持楊瓊瓔」！現場氣氛熱烈，不少攤商也跟著鼓掌叫好，直呼「一定凍蒜」。

楊瓊瓔在市場發春聯，不少支持者主動上前要求合影，有長輩緊握她的手說「妳一定要加油」，也有年輕媽媽推著嬰兒車停下腳步，高喊「凍蒜！」；還有支持者親手送來自製蘿蔔糕，祝福她「步步高升」！

楊瓊瓔邊走邊發送春聯，向鄉親送上「新年快樂」祝福，也懇請支持市長初選，她表示，市場是最能聽見基層聲音的地方，從物價漲跌、買氣消長到攤商生計冷暖，都能第一時間感受民眾的期待與壓力。每一次市場行程，都是一次最直接的民意對話。

楊瓊瓔說，過年前是市場一年中最忙碌的時刻，也是家家戶戶準備團圓、凝聚情感的重要時節，感謝攤商長年辛勞，撐起在地經濟與市民餐桌，承諾未來將持續爭取資源、優化市場環境與周邊交通動線，讓傳統市場在城市發展中持續升級，讓市民在拚經濟之餘，也能安心生活、歡喜過年。

楊瓊瓔利用農曆年前到東勢菜市場發春聯。（記者歐素美攝）

