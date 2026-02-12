為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    談軍購稱與柯文哲、陳清龍有共識 黃國昌：最後通過不會是行政院版

    2026/02/12 11:20 記者黃子暘／新北報導
    民眾黨前立委黃國昌今（12）日受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    總統賴清德昨敦促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆國防特別條例草案，否則條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單，立法院民眾黨團疑似願讓政院版付委；民眾黨主席黃國昌今（12）日受訪時直嗆，民眾黨的版本是最好的版本，「我相信最後通過的不會是行政院的版本」，他跟前黨主席柯文哲、立法院民眾黨團總召陳清龍「有很強共識」，綠營不用「見縫插針」。

    黃國昌聲稱，民眾黨版是最好的版本，「我們版本的軍購特別條例裡面，我們寫的非常的清楚，4000億的軍購特別條例裡面沒有灌水、沒有空白支票」，而且編特別預算錢，行政部門必須來立院專案報告向台灣人說明幾千億到底買了什麼、到貨狀況等等來支持國防實力，錢要花在刀口上，藍營版、政院版各版本可一起討論，「但是我相信最後通過的不會是行政院的版本」，昨晚民眾黨尾牙，他跟前黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團總召陳清龍彼此有很強共識，綠營不用見縫插針。

    黃國昌也嗆聲，賴清德昨以總統高度說了非常不切實際的話，批評某些立委從議員升上來、不懂憲法，但民進黨也有許多立委也是從議員做上來的，這樣發言污衊了解在地新生、為民喉舌的立委，這是總統講話該有的高度嗎？賴清德才應該重修憲法課。

    至於民進黨立委吳思瑤表示，沒有黃國昌的民眾黨團踏出好的第一步，黃國昌反嗆，吳思瑤過去兩年除了浪費國會時間、又叫又鬧外沒有具體成果，受到大眾歡迎的普發一萬元現金被吳思瑤批評毀憲亂政，結果又第一時間搶收割，這種嘴臉大家看得很清楚。

    熱門推播