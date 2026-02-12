為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院淪格鬥場10藍綠立委涉傷害罪起訴 包括謝龍介、柯建銘

    2026/02/12 11:21 記者吳昇儒／台北報導
    民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    立院國民黨與民眾黨團於2024年5月17日推出國會職權行使修正法案，審議討論期間多位藍、綠立委陸續發生肢體衝突，造成多名立委受傷，事後也提出傷害告訴。台北地檢署今日偵結，認定謝龍介、陳玉珍、王鴻薇、林楚茵、柯建銘等10名藍、綠立委涉犯傷害罪，依法起訴。

    法案審議時，國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4名立委，圍成人牆護住主席台，與民進黨立委邱志偉發生衝突，邱志偉最終不敵慘遭拉離主席台，更因重心不穩，跌落走道造成頭部外傷，且有腦震盪情形，憤而對4人提告。

    邱鎮軍也於民進黨立委沈伯洋透過肢體表達反對意見，靠近主席台時，將其拉下，造成沈頭、臉部受傷等多處傷害。

    另外一邊，國民黨立委黃仁、洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲與民進黨立委郭國文也發生推擠，過程中黃推了郭的腰際，導致他重心不穩，翻落主席台，導致腰椎受傷對黃仁等人提告。民進黨立委陳亭妃當日準備進入議場時，疑遭徐巧芯踢倒壓制對其提告。

    而立委林淑芬於同年月24日在會場內準備懸掛布條時，將時任民眾黨立委麥玉珍推開，麥也出手反擊，雙方發生衝突，席間林淑芬出手揮打麥的臉部，麥反擊時則被林躲過，事後麥對林提出傷害告訴。

    同年7月8日，國民黨立委王鴻薇與民進黨立委林楚茵在審查公職人員選舉罷免法修正草案時，因爭搶座位糾紛，發生衝突，兩人互毆也互相提告。

    另同年12月6日，民進黨立委林月琴不滿國民黨團無預警更改議程，與現場其他立委發生肢體衝突，國民黨立委陳玉珍竟將林月琴抬起重摔在地，並毆打對方。林事後也對陳玉珍提告。

    去年3月25日晚間，立院審議兩公投案時，柯建銘對議事程序不滿，敲擊拐杖，導致拐杖斷裂，噴飛出去擊中徐巧芯，導致徐受傷；徐則對柯提告。

    檢察官調查，認為謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、王鴻薇、林楚茵及陳玉珍涉犯傷害罪屬實，依法將9人起訴；另柯建銘敲擊拐杖，斷裂後擊中徐巧芯部分，檢察官認定柯涉犯過失傷害罪，將他起訴。

    而洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯等人涉犯傷害罪部分，經檢察官調查後認定罪嫌不足，予以不起訴處分

    熱門推播