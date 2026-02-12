國民黨吹捧國共智庫論壇 陸委會轟：執意跟中共唱和

陸委會主委邱垂正邱垂正接受《POP撞新聞》廣播節目訪問時表示，所謂共同意見是建立在國共對於九二共識、反對台獨的政治基礎上，但2019年「習五條」已經把九二共識重新定義為，「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。（翻攝直播）

國共智庫論壇日前在北京落幕，國民黨返台後吹捧兩岸交流取得成果。陸委會主委邱垂正今日痛批，國民黨無視中共意圖要消滅中華民國、併吞台灣的敵意威脅，仍然執意與中共合辦國共智庫論壇，並在九二共識、反對台獨的政治前提下，發布15項共同意見，甚至說要解除政府對兩岸人員往來的限制，我方認為這根本是倒果為因、顛倒是非，政府絕對不會接受。

邱垂正接受《POP撞新聞》廣播節目訪問時表示，所謂共同意見是建立在國共對於九二共識、反對台獨的政治基礎上，但2019年「習五條」已經把九二共識重新定義為，「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。所以中共所說的九二共識、一個中國原則、一國兩制，這3個已經成為「三位一體」對台政策，這裡面完全沒有中華民國生存的空間，台灣人民不會接受。

邱垂正批評，國共聲稱兩岸人民無法往來的障礙是台灣政府所為，這是顛倒是非。兩岸交流無法進行，完全是中共所造成，中共才是兩岸交流的絆腳石，也是破壞和平的麻煩製造者，更是傷害兩岸人民感情的最主要元凶。

邱進一步說，目前兩岸關係及情勢與過去相比有很大不同，怎麼可以全部推給我方。因為從2022年開始，中國對台開始複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾、各種認知作戰，甚至跨境鎮壓、長臂管轄，還對軍公教、司法人員恐嚇，不斷進行法律戰，步步進逼要推動「強制性統一」。

「中共對台敵意有增無減，還執意去跟中共唱和！」邱垂正批評，國共智庫論壇發表的15項共同意見，政府是絕對沒有辦法接受，現今情勢較過往嚴峻，朝野應該共同一致對外，維護國家主權尊嚴及國家利益。你還去跟中共唱和，分化台灣內部的團結，甚至對國際社會傳達錯誤資訊，政府對這種作為要表達遺憾，也無法認同。

針對國民黨稱政府與對岸斷流，國民黨還保持兩岸交流。邱垂正回應，國民黨接受了我們無法的政治前提，這裡面沒有中華民國生存的空間，我們不可能答應一個要消滅中華民國的原則，然後去做官方的溝通及對話。

他強調，我方願意在對等尊嚴、沒有預設任何政治原則情況下，與中方對話及交流。但現在是中共設置前提及障礙，問題不在我們。我們很想交流溝通，但要在對等、尊嚴原則下相互尊重，應該創造善意，讓兩岸良性互動，但對岸不僅設置障礙，還給台灣一連串複合性施壓，造成兩岸無法正常交流，中共要負最大責任。

