為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    與民眾黨友好議員的選區也要提名？陳清龍：民眾黨要壯大且非黨員

    2026/02/12 10:13 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，有黨員有意願參選市議員，黨部就要展展評估及提名作業。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，有黨員有意願參選市議員，黨部就要展展評估及提名作業。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議員已完成參選登記，而民眾黨也預計在農曆年後開始展開評估清水梧棲沙鹿及南屯等選區提名作業，不過，這兩區有民眾黨友好的現任市議員，外界好奇民眾黨真的會提名?民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，2位議員雖友好，但並未加入民眾黨，而民眾黨需要發展及壯大，因此只要有黨員表達參選意願，民眾黨就需依提名辦法展開相關的提名作業。

    民眾黨目前的提名策略是每一區都提名一位，若有黨員有參選意願，就會依辦法來評估，進行提名作業，民眾黨目前已完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4個選區的提名，現在進行北屯區的協調。

    此外，因為中西區、南屯、清水梧棲沙鹿、東南區都有黨員表達有意願參選，因此這4區的提名作業會在過完農曆年後展開。

    不過，由於南屯區的現任市議員吳佩芸與清水梧棲沙鹿區的現任市議員陳廷秀都與民眾黨友好，尤其是陳廷秀更是與前黨主席柯文哲交情不淺，外界懷疑民眾黨會在此兩區提名?

    對此，陳清龍強調，民眾黨小黨且是獨立的政黨，必須考量民眾黨的發展，2位議員雖與民眾黨友好，但並非民眾黨黨員，而這兩區有黨員有意願參選，黨部就需依據參選辦法來展開提名作業，就好像中央有藍白合，但民眾黨在地方議員的提名，就依照民眾黨辦法，不會考量到國民黨如何提名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播