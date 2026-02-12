李四川喜歡「活在當下」 年後提出讓雙北更好的政見

李四川今天接受廣播專訪，談及決定參選新北市長的心路歷程。（廣播節目「千秋萬世」提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川昨天在個人臉書宣布將在2月底請辭，3月開始參選新北市長；李四川今（12）天受訪提到，他比較喜歡活在當下，現在他還是台北市副市長，會做副市長該做的事、該做的決定，「2月底之前，我還是台北市副市長，選舉這一塊，等3月再來談」，過年後，他會好好思考讓雙北更好的建設。

李四川今天接受廣播專訪，提到昨天完成將近一年的任務，終於把輝達簽下來進駐北士科；能夠參與這麼大的投資案，謝謝蔣萬安的授權，也未負所託；他感謝中央跟議會的支持，也謝謝新光人壽的成全。對於地方關心的交通問題，團隊都有相關規劃，包括是否興建蘆社大橋，也都有討論。

他也提到，這段期間好幾份民調，感受到新北市民對他的支持，雖然過去他在新北市待了將近7年多，實際上也離開好幾年，新北市民還願意這樣支持，他當然有所感受，在這樣的氛圍下表態「當仁不讓」，市民如果繼續支持他，他也願意付出為新北建設。

他提到喜歡「活在當下」，今天扮演什麼角色，把腳色做好再來想下一個角色；過年後，他也來好好思考讓雙北能夠更好的所有建設。

蔣萬安在李四川臉書宣布將請辭後，留言說開放「大家點歌」，讓他過年期間好好練歌；晚間蔣也在臉書發文表達祝福，「不管到哪，我都支持李四川」。李四川今（12）天被問到蔣萬安第一時間的回應時說，每次都是唱「甲你攬牢牢」，不知道他要唱哪一首？

李四川提到，過去3年多，在蔣身上學得相當多，蔣承受相當大的壓力，尤其在首都，除了工作之外，媒體、議會的壓力，在他待過的新北市、高雄市、台北市3都中，台北市這部分是相當強的。

