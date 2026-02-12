李四川鬆口3月回新北 黃國昌：與國民黨合作協議不預設立場

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）攜黨籍板橋區市議員參選人林子宇（右一）掃街拜票。（記者黃子暘攝）

極可能獲得國民黨提名選新北市長的台北市副市長李四川宣告3月將回新北市，民眾黨新北市長參選人黃國昌今（12）日掃板橋福德市場拜票，席間受訪。被問及是否與以正副手形式搭配李四川組成「最強團隊」？黃國昌說，目前就是爭取代表在野陣營選市長，他也再申，「未來如果假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長」，但「新北很大，不是一個人可以處理完」，一定需要最強團隊，未來跟國民黨合作協議時都可進一步討論，他不預設立場。

黃國昌表示，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜挺黨籍參選人是人之常情，最重要是這次選戰盼與李四川之間君子之爭，用氣度是也給彼此在理性平台上提出最好政見，這會建立接下來政黨合作的良性典範，「當然對於我自己個人來講，我當然有信心，心存善念盡力而為」。

黃國昌說，對於與國民黨合作協議他完全採開放態度、無任何預設，他跟國民黨主席鄭麗文當初說的就是民眾黨有誠意善意、用最好方式選出最佳團隊給市民最佳治理，他跟李四川之間是良性競爭，因為台灣社會撕裂太嚴重，不同政治立場在公共政策上有不同看法，沒必要把彼此當仇人，可以競爭但不用撕裂，盼這樣民主風範可逐漸在新北打造。

黃國昌攜黨籍板橋區市議員參選人林子宇掃街拜票，被問是否會陪三重蘆洲選區、打敗黃國昌子弟兵周曉芸的擬提名人陳彥廷掃街？黃國昌說，「他可能在一般參與政治的形式上，跟傳統的方式比較不一樣」，他已要求組織部主動聯絡陳彥廷並規劃具體行動。

黃國昌連續幾次掃街遇到民眾質疑，今日則遇到不少支持者，有支持者還盼黃國昌掀衣服秀腹肌，不過黃以公開場合為由婉拒；過程中，遠處疑有民眾高呼一次「不要騙票」，當時黃國昌正與民眾互動，未有衝突。

