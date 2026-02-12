為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳彥廷爆冷贏黃國昌金釵參選到底 四叉貓：黃會輔選家樂福陳先生嗎？

    2026/02/12 10:29 即時新聞／綜合報導
    民眾黨宣布提名素人陳彥廷（圖）投入新北市議員三蘆選區選舉。（民眾黨提供）

    民眾黨宣布提名素人陳彥廷（圖）投入新北市議員三蘆選區選舉。（民眾黨提供）

    民眾黨新北市議員初選日前出現民調爭議，外界看好的黃國昌子弟兵「四大金釵」之一周曉芸，意外爆冷輸給陳彥廷，雙邊申覆並知悉結果後，民眾黨中央選決會11日宣布該選區將維持原結果，將依世新民調中心複查結果，正式提名陳彥廷出戰三蘆選區，陳彥廷受訪時也嗆會參選到底。對此，網紅四叉貓表示，請問黃國昌主席將來會跟家樂福陳先生合照掛看板以及幫忙輔選嗎？

    民眾黨新北市議員初選失利的三蘆區黨部主任周曉芸，因受訪時提及對手陳彥廷「在家樂福工作十年」引發外界質疑有歧視職業之嫌，掀起輿論風波，周曉芸7日晚間緊急發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出陳彥廷受訪影片，影片中記者問「你之後會參選到底嗎？」陳彥廷回答「會啊，當然會，畢竟不是說說而已，也不是兒戲。」

    四叉貓在臉書PO文表示，金釵周曉芸初選民調輸家樂福陳先生，民眾黨內部吵鬧幾天，黃國昌還指控世新民調有問題，結果搓圓仔湯失敗，家樂福陳先生不肯退，最後民眾黨三蘆區確定由家樂福陳先生出戰議員，請問黃國昌，現在世新民調到底有沒有問題？國昌主席將來會跟家樂福陳先生合照掛看板以及幫忙輔選嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播