陳彥廷爆冷贏黃國昌金釵參選到底 四叉貓：黃會輔選家樂福陳先生嗎？

民眾黨宣布提名素人陳彥廷（圖）投入新北市議員三蘆選區選舉。（民眾黨提供）

民眾黨新北市議員初選日前出現民調爭議，外界看好的黃國昌子弟兵「四大金釵」之一周曉芸，意外爆冷輸給陳彥廷，雙邊申覆並知悉結果後，民眾黨中央選決會11日宣布該選區將維持原結果，將依世新民調中心複查結果，正式提名陳彥廷出戰三蘆選區，陳彥廷受訪時也嗆會參選到底。對此，網紅四叉貓表示，請問黃國昌主席將來會跟家樂福陳先生合照掛看板以及幫忙輔選嗎？

民眾黨新北市議員初選失利的三蘆區黨部主任周曉芸，因受訪時提及對手陳彥廷「在家樂福工作十年」引發外界質疑有歧視職業之嫌，掀起輿論風波，周曉芸7日晚間緊急發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出陳彥廷受訪影片，影片中記者問「你之後會參選到底嗎？」陳彥廷回答「會啊，當然會，畢竟不是說說而已，也不是兒戲。」

四叉貓在臉書PO文表示，金釵周曉芸初選民調輸家樂福陳先生，民眾黨內部吵鬧幾天，黃國昌還指控世新民調有問題，結果搓圓仔湯失敗，家樂福陳先生不肯退，最後民眾黨三蘆區確定由家樂福陳先生出戰議員，請問黃國昌，現在世新民調到底有沒有問題？國昌主席將來會跟家樂福陳先生合照掛看板以及幫忙輔選嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法