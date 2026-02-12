為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條！邱垂正：李貞秀參選資格有問題

    2026/02/12 09:28 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀不僅未放棄中華人民共和國國籍外，也爆出涉違反兩岸條例規定，根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目訪問時強調，李貞秀2025年才放棄中國戶籍，如果同時擁有「雙重戶籍」，「妳在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免，參選資格會有問題」。

    李貞秀國籍爭議延燒，我官方查出，李女在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但在2024年1月立委選舉投票及更早之前登記為候選人時，仍擁有中國戶籍，依兩岸條例第9-1條規定，並不具備登記為立委候選人的資格。

    兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照。違反前項規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職，及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

    邱垂正受訪表示，李貞秀參選立委的資格問題，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，在台設籍滿10年起算點是什麼時候，完成入籍給予定居證明、發給身分證後，也要把註銷戶籍的證明繳回來。李貞秀是2025年3月才放棄中國戶籍，根據兩岸條例相關規定，完成入籍不到1年而已。

    邱垂正指出，兩岸條例第9-1條規定「兩岸單一戶籍制」，台灣人民不能在中國設籍或領取中國護照，李貞秀是很早來台的中配，2004年兩岸條例修正後，就必須在6個月內放棄中國戶籍，才能不失去台灣身分，所以要檢視她當年有無繳交除籍證明給主管機關。

    對於李貞秀是否不具有參選資格？邱垂正強調，如果妳還擁有中國戶籍，妳在台灣所有權力都會失效，包括選舉及罷免。李貞秀是2025年才放棄中國戶籍，如果同時擁有「雙重戶籍」，亦即同時有台灣戶籍，也保有中國的戶籍，這個參選資格都會有問題。

    邱垂正說明，對於這個問題，陸委會將會同相關機關釐清，此事凸顯選務上，可能存在一些制度漏洞，也會積極來處理這件事，做必要措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播