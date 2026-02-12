「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條！邱垂正：李貞秀參選資格有問題

陸委會主委邱垂正。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀不僅未放棄中華人民共和國國籍外，也爆出涉違反兩岸條例規定，根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目訪問時強調，李貞秀2025年才放棄中國戶籍，如果同時擁有「雙重戶籍」，「妳在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免，參選資格會有問題」。

李貞秀國籍爭議延燒，我官方查出，李女在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但在2024年1月立委選舉投票及更早之前登記為候選人時，仍擁有中國戶籍，依兩岸條例第9-1條規定，並不具備登記為立委候選人的資格。

兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照。違反前項規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職，及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

邱垂正受訪表示，李貞秀參選立委的資格問題，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，在台設籍滿10年起算點是什麼時候，完成入籍給予定居證明、發給身分證後，也要把註銷戶籍的證明繳回來。李貞秀是2025年3月才放棄中國戶籍，根據兩岸條例相關規定，完成入籍不到1年而已。

邱垂正指出，兩岸條例第9-1條規定「兩岸單一戶籍制」，台灣人民不能在中國設籍或領取中國護照，李貞秀是很早來台的中配，2004年兩岸條例修正後，就必須在6個月內放棄中國戶籍，才能不失去台灣身分，所以要檢視她當年有無繳交除籍證明給主管機關。

對於李貞秀是否不具有參選資格？邱垂正強調，如果妳還擁有中國戶籍，妳在台灣所有權力都會失效，包括選舉及罷免。李貞秀是2025年才放棄中國戶籍，如果同時擁有「雙重戶籍」，亦即同時有台灣戶籍，也保有中國的戶籍，這個參選資格都會有問題。

邱垂正說明，對於這個問題，陸委會將會同相關機關釐清，此事凸顯選務上，可能存在一些制度漏洞，也會積極來處理這件事，做必要措施。

