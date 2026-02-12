為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅協定明簽署 政院越洋接力開記者會說明

    2026/02/12 06:39 記者鍾麗華／台北報導
    台美雙方預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。（彭博資料照）

    行政院副院長鄭麗君率談判團隊前（10）日晚間赴美，據了解，鄭麗君此行將就美製車進口、農產品開放等項目進行談判，在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。鄭麗君在見證美國在台協會（AIT）與我駐美代表處簽署ART後，就會在華府召開記者會，行政院長卓榮泰也會接續在台北召開記者會，對外說明。

    據指出，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇的部分已底定，並在1月與美方簽署投資合作備忘錄（MOU）。但對於美製車進口、農產品市場開放項目等，尚待確認最後文本，也是鄭麗君此行赴美主要任務。

    據悉，鄭麗君在台灣時間13日清晨見證AIT與我駐美代表處簽署ART後，上午會在華府召開記者會，卓揆接力下午對外說明，而鄭麗君返台後預計也將再召開記者會。而行政團隊近日已為即將簽署協定做準備，並密集召開多場跨部會會議，討論包括對外論述與說帖，各部會依談判內容研擬相關談參，沙盤推演朝野攻防。

    對於汽車關稅，經濟部前天已舉辦產業座談會，預計匡列30億元專款，後續根據產業需求提供協助，勞動部昨也與6大車廠工會座談。據了解，我方爭取客貨車脫鉤處理，小客車雖恐零關稅，但為保障本土車廠生產的貨卡車，我爭取部分降稅，至於進口美國小客車應是中高價位款，與國產車有區隔，初步評估衝擊不致過大。另我國汽車零組件有6成均外銷，稅率降為15％，對國內整車及汽車零組件，相關單位及業界評估衝擊不致太大。

    醫材及藥品進口開放市場，影響有限，原本就接近零關稅，不過，保健食品保健食品目前國內產值約1000億元以上，進口關稅若從30％降到10％，雖對消費者有利，但對衝擊產業，政府會提供協助。

    至於農產品部分，我方可望守住多項農產品的關稅，不過，美豬美牛是否進一步開放也是這次談判焦點，包括是否放行美牛內臟與絞肉進口，以及美豬是否放寬萊克多巴胺與產地標示。行政院已多次強調，談判會堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四大原則。

