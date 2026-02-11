非官方粉專發文諷陳宗彥「安心上路」 陳亭妃捍衛名譽提告

立委陳亭妃指出，照片遭到冒用成立非官方粉專，立刻在粉專發圖卡澄清，並向警五分局訊問並報案。（陳亭妃辦公室提供）

​立委陳亭妃宣布投入黨內初選後，遭不明人士以「陳亭妃後援會」名義成立非官方粉專。卻有網友貼文戲謔腦溢血住進加護病房的前行政院發言人陳宗彥，稱「陳公宗彥，安心上路」。陳亭妃得知向五分局報案提告發文者捍衛聲譽。

​該非官方粉專擅自擷取陳亭妃的公開活動照片作為大頭貼，營造官方發聲管道的錯覺。該平台出現針對陳宗彥的戲謔言論，內容以弔唁用語「陳公」稱呼住院中的陳宗彥，並暗示期待「好消息」，引起他人議論。

陳亭妃則強調，該社團已數次發布傷害陳亭妃的言論，不論是她本人或團隊都向臉書檢舉多次，臉書一樣不理不睬，一直無法下架此社團，現在又在粉絲社團故意散佈傷害陳宗彥的不實言論，真的惡質到了極點。

​警方接獲報案後初步分析，該粉專未經授權使用陳亭妃肖像，可能已觸犯個人資料保護法及著作權法。由於網路匿名性高，警方目前正循線追查該帳號的申請人身分，並釐清背後是否有特定組織操作。

目前五分局將安排製作正式筆錄，對電磁紀錄進行過濾，找出發文者與粉專管理者，釐清其動機。警方指出，利用名人影像建立假帳號，除了刑事責任外，在民事侵權部分，受害者也可主張肖像權受損。雖然民事非警方受理範疇，但在實務上常有民眾遇到類似糾紛，建議可請教專業律師，向法院聲請民事求償以保障權益，在發現遭冒名時應第一時間截圖存證並公開聲明。

​陳亭妃辦公室表示，將全力配合調查，一向尊重網路言論自由，但言論自由不等於可以無法無天地造謠抹黑，甚至惡意散佈不實訊息，尤其對於有目的傷害別人，絕不縱容，必將採取法律行動，追究到底。

