籲選民向藍白委喊話！吳思瑤：台灣要好過年、總預算一定要過

今年度中央政府總預算案遭藍白惡意杯葛已逾五個月，創下「進入新年度仍未付委」的憲政惡例；然而，面對九合一大選壓力，國民黨選擇提出七一八億元的新興計畫動支案，為自己拒審總預算開脫。民進黨立委吳思瑤說，民進黨會在新會期強化遊說，也呼籲民眾能在春節期間向藍白立委傳遞「台灣要好過年、總預算一定要過」的聲音，當人民的聲音夠大，民進黨在後續的溝通會更有加成的作用。

吳思瑤指出，現在離選舉越來越近，欲參與年底地方縣市首長選舉的立委或是區域立委都會回到選區，一定都會感受到民意的壓力。民意希望總預算要過、民意希望軍購條例要過，更希望台美貿易協定國會要過，過年回到選區拜年、走訪基層時一定會強烈的感受到選民的心聲。

民意是最強大的力量 參選人承受巨大壓力

「民意代表會感受到壓力，更何況是要選舉的人，民眾黨新北市長參選人黃國昌近期拜票時不就被嗆了嗎？」吳思瑤直言，這些藍白參選人一定會被該縣市的市民來挑戰，質問他們為何要擋總預算，要參選的人，所承受的壓力巨大。

吳思瑤表示，民意是最強大的力量，這段時間是選民們最有機會看到立委、市議員們，她號召大家一同向選區的立委、議員詢問「為何要擋軍購、為何總預算不審查？」這些民意對於擋預算的藍白立委都會形成巨大的壓力。

人民聲音夠大 民進黨後續溝通更有加成作用

她認為，藍白有選舉需求的人都會慢慢的鬆動，這不是現在才發生的事，對於國民黨團總召傅崐萁的路線，許多有志於問鼎地方縣市首長的國民黨立委早已不以為然。民進黨當然也希望能強化這些遊說及溝通，正所謂「民氣可用」，新會期他們一定不會放棄這個機會，也希望人民幫國家的忙，選舉的人需要選票，當人民的聲音夠大，民進黨在後續的溝通會更有加成的作用。

此外，吳思瑤也提及，近期民進黨也展開台美關稅的產業關懷之旅，總統也會在春節期間走春，下鄉參拜，會向人民闡述執政黨在顧台灣的民生、國家的安全，大家一同來支持執政黨做對的事情；她也會在年節發春聯的時間，讓人民知道「台灣要好過年、經濟要好、安全也要顧得好，總預算一定要過」，也呼籲選民在面對朝野立委時都能一同表達這樣的聲音。

民進黨立委莊瑞雄則強調，藍白一邊擋總預算，一邊搶動支七一八億元新興計畫預算，還自詡為是監督，其實根本就是雙標，總預算是一個國家運作的命脈，拒審就是讓政府空轉、也讓人民埋單。他認為，有意見就進委員會刪、凍、審，而不是直接連審都不審。

莊瑞雄也呼籲，立委本就要對選民負責，不是替政黨演戲，擋總預算，也不會替地方加分，期望過個年，國民黨立委們能良心發現、痛改前非。

