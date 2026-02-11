羅智強力挺高金素梅：免3大案 「莫須有」就能把岳飛辦到死

國民黨立委羅智強力挺無黨籍立委高金素梅。（資料照，取自羅智強臉書）

無黨籍立委高金素梅涉助理費等案遭檢調偵辦，在移送北檢後突然身體不適送醫。對此，國民黨立委羅智強表示，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，他心中只有萬千的不捨與心痛。羅智強請高金素梅務必保重身體，大家都會是她最堅定的後盾。

羅智強表示，這兩年，外界總看到高金素梅站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。但身為國會同事，他看到的，是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。她是原住民立委，她的選區不是一個縣市，而是「全國」，還是多數是交通艱困的高山部落；她全台奔波，幾乎每一個部落，都有她親自服務的足跡。

羅智強說，也正因如此，她的身體，早已長期透支。但高金素梅責任心極重、使命感極強，即使身體撐不住，仍然選擇站在第一線、火線，一仗一仗地打。

羅智強表示，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需要什麼「三大案」，三個字就夠了，「莫須有」。這三個字，可以把岳飛辦到死，還會擔心斬不了高金素梅嗎？

