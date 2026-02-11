李四川曝與中央協調土方之亂解套 都更、危老廢土可送台北港

台北市副市長李四川說明他與行政院協調土方之亂的解套作法。（記者田裕華攝）

內政部今 （115） 年元旦起實施剩餘土石方全流向管理政策，讓土方缺乏合法去化管道，全台陷入「土方之亂」，台北市副市長李四川今表示，經與中央部會溝通，台北港願租地給北市土資場與公家暫存，未來都更、危老案廢土可直接送到台北港。

台北市住都中心與財政局舉辦「都更領航X節能降稅」記者會，身兼北市住都中心董事長的李四川致詞時，提及這1、2個月來跟行政院、行政院顧問李孟諺及內政部長劉世芳討論土石方的問題。

李四川表示，公家的廢土進台北港沒問題，但都更、危老因算私人建案，廢土沒辦法進台北港，台北市建築管理工程處昨天已公告，未來都更處跟建管處會幫都更案、危老案業者申請直接進到台北港。

此外，私人建案要送到土資場，但台北港規定，土資場要能暫存600方的基地，才能送台北港，台北市現有8家土資場，只有1家符合資格；李四川說他協調行政院跟台北港，畫一塊地租給北市土資場，讓土資場達到暫存600方以上可進台北港；已獲行政院同意，出借7公頃台北港土地給北市使用。

李四川說明，工務局今天到台北港會勘，只要會勘沒問題，私人建案的棄土可先進到土資場，土資場可以分類有價料去賣、無價料則倒到台北港。這是北市棄土政策的第二點改變。

外界最關心的收費問題，李四川表示，民間都更案的棄土送台北港，雙北收費提高到1200元，經他向行政院報告後，獲同意維持原案1方收600元處理；行政院也同意降低進台北港的土方量門檻，從5萬方降為3萬方以上，就可進台北港。

李四川最後指出，上週他出席行政院會，向行政院長卓榮泰報告說，土方最大問題是台北港一年只收400萬方跟私人20萬方，光雙北每年就有近1、2000萬方，400萬方的量能是不足的，建議可以打開天花板。因涉及環評，環境部長彭啓明允諾用環差來處理，一旦天花板打開，雙北廢土問題就可整個解決。

