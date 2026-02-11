評論新北選戰！王世堅諷藍綠外的「母雞」：把人打成魔鬼難成天使

針對新北選戰中除藍綠兩黨外的「另一隻母雞」，王世堅表示，把別人打成魔鬼，無法成就自己是天使。（記者孫唯容攝）

民進黨立委王世堅今（11）晚出席寧夏夜市千歲宴活動，面對台北市副市長李四川宣布二月底請辭，未來投入新北市長選舉，他認為民進黨候選人遇到強勁對手外，也意外國民黨整合迅速，針對新北選戰中除藍綠兩黨外的「另一隻母雞」，王世堅則表示，把別人打成魔鬼，無法成就自己是天使。

王世堅指出，目前新北市選戰中，還有另一隻母雞「我們就祝福」，即便做掙扎也是應當的。他也直言，把別人都打成魔鬼，沒有辦法成就自己是天使，這也是「為什麼民調都個位數」的原因，尤其擔任政治領袖，不能把別人都當成魔鬼這樣惡打，自己卻不足以成為天使的條件，尤其過去種種事情，都會留下足跡，甚至涉及法律問題，自己應該要知道且面對。

針對李四川卸任副市長，未來台北市副市長的可能人選？王世堅認為，李四川離開台北市府，確實是北市相當的損失，不過相信蔣萬安這幾年對市政了解，應該培養出接任李副的人選是沒有問題，「台北市有8萬多名文武百官，身經百戰，相信從優秀的市府官員當中去找出一位接替，不是難事。」

至於民進黨在北市將派誰出戰？王世堅強調，民進黨一定會推出最優秀的人選出來，像是新北市的蘇巧慧、台南的陳亭妃，「台北市就快出來，這些很抱歉拭目以待」，雖然台北市長蔣萬安佔盡天時地利人和，但是民進黨也會推出這麼強勁的對手，屆時鹿死誰手都還不清楚，「現在看好，未必是最後終點線的贏」。

