    非洲豬瘟損失21億！台中4官員遭彈劾 中市府：早已拔官

    2026/02/11 19:27 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市去年爆發非洲豬瘟疫情，盧秀燕最後公開道歉並拔官多人。（記者蘇孟娟攝）

    台中市去年10月爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，更造成全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助達21億餘元，監察院今日一口氣彈劾台中市4名官員；台中市政府指出，包括前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良等人，均已先行嚴懲，免去機關首長職務，其餘涉有疏失人員亦已依法完成行政懲處，尊重監察院依職權所為之彈劾與後續司法程序。

    至於張敬昌已退休，轉任技監的陳宏益則說，他負政治責任下台負責，對於監察院彈劾內容尚未知詳情，據他了解，監察院對報告中提出稽查24次的部分有意見，指出其中跟廚餘相關稽查僅兩次，但台中環保局的報告是盤點各科室稽查次數列出，均據實以告，未來會在懲戒法院時再詳細說明。

    公務員經監察院彈劾後移送懲戒法院審理，由懲戒法院依情節輕重判決，面臨包括撤職、免職、剝奪/減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過或申誡等處分；台中市政府指出，後續由懲戒法院裁決。

    台中市去年10月爆發非洲豬瘟，成國內防疫破口，相關影響所及不但一度豬隻禁宰禁運到15天，更影響國內廚餘養豬政策，明年起所有廚餘均不得再用來養豬，至於台中疫調過程傳出疫調內容一改再改等荒腔走板情況，遭各界撻伐，台中市長盧秀燕最後出面道歉並拔官多人。

    今日監察院以非洲豬瘟期間處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件，有重大違失，通過包括台中市政府農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

