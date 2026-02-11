為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    香港強化愛國主義教育 陸委會：中學考試須正面評價人民公社

    2026/02/11 19:44 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，直指香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。（路透檔案照）

    陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，直指香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。（路透檔案照）

    中共強化愛國主義教育！陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，直指香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。

    陸委會報告指出，港澳情勢方面，香港第8屆立法會選舉投票率31.9%，為歷屆第二低。港府首引國安條例禁「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作；黎智英遭國安定罪引國際關注。

    陸委會批評，香港宏福苑火災造成168人罹難，輿論關切利益輸送、監管問題，至少5人遭港府以煽動憎恨政府為由拘捕。香港2025年第3季經濟成長率3.8%。香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。

    陸委會指出，澳門特首發布任內第二份施政報告，指澳門經濟與社會仍面臨產業結構單一、抵禦風險能力不強等挑戰，將把握「澳門+横琴」定位提升競爭力。澳門2025年第3季經濟成長8%，失業率持平，物價指數略微上揚；獨立媒體「論盡媒體」屢遭打壓後被迫停運，凸顯新聞自由緊縮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播