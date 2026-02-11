香港強化愛國主義教育 陸委會：中學考試須正面評價人民公社

陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，直指香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。（路透檔案照）

中共強化愛國主義教育！陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，直指香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。

陸委會報告指出，港澳情勢方面，香港第8屆立法會選舉投票率31.9%，為歷屆第二低。港府首引國安條例禁「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作；黎智英遭國安定罪引國際關注。

陸委會批評，香港宏福苑火災造成168人罹難，輿論關切利益輸送、監管問題，至少5人遭港府以煽動憎恨政府為由拘捕。香港2025年第3季經濟成長率3.8%。香港中學教材新增中共黨史等內容，中學文憑考試要求考生正面評價「大躍進」及「人民公社」。

陸委會指出，澳門特首發布任內第二份施政報告，指澳門經濟與社會仍面臨產業結構單一、抵禦風險能力不強等挑戰，將把握「澳門+横琴」定位提升競爭力。澳門2025年第3季經濟成長8%，失業率持平，物價指數略微上揚；獨立媒體「論盡媒體」屢遭打壓後被迫停運，凸顯新聞自由緊縮。

