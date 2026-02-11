台灣對中投資持續縮減 陸委會：2025直接投資額年減59％

陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，兩岸經貿方面，台灣對中投資持續縮減，2025年赴中直接投資金額年減59%，核准中資來台投資金額年減65.4%。（美聯社檔案照）

陸委會今日發布最新一季「中國大陸情勢」報告，兩岸經貿方面，台灣對中投資持續縮減，2025年赴中直接投資金額年減59%，核准中資來台投資金額年減65.4%。

陸委會報告指出，在經濟方面，2025年中國經濟成長率為5%，惟成長動能分化明顯，房市蕭條加劇、外人直接投資（FDI）持續放緩，1至11月FDI年減7.5%，通縮陰霾未散，經濟、金融風險上升。

據分析，綜整22家國際組織、智庫與法人預測，2026年中國經濟成長率落在4.0%至4.8%區間，平均為4.5%。在兩岸經貿方面，台灣對中投資持續縮減，2025年赴中直接投資金額年減59%，核准中資來台投資金額年減65.4%。

中國內部情勢部分，政治上，中共中紀委公布2025年中管幹部65人遭查，創習任內新高；2026年1月召開20屆中紀委5次全會，習近平稱以更高標準、更實舉措推進「全面從嚴治黨」；制定「中共領導全面依法治國工作條例」，強調黨的領導，以「習近平法治思想」引領「全面依法治國」。

陸委會指出，社會方面，2025年下半年度中國社會抗爭大量增加，主要原因來自於經濟成長趨緩、青年失業日趨嚴重，加以地方政府財政困難致維穩經費不足，另大量失業農民工返鄉、滯鄉可能威脅基層治理穩定。

陸委會分析，去年底中國多個城市取消跨年活動，亦凸顯中共對民眾群聚行動的焦慮與維穩壓力。另中共持續打壓藏族宗教、文化，干預達賴喇嘛轉世以操控信仰，續推寄宿學校及漢語競賽，歐洲議會直指西藏人權持續惡化。

另外，中日關係方面，中國批日相高市早苗「台灣有事」言論干涉內政，要求日方收回言論，並採取干擾民間交流、加強稀土等兩用物項出口管制等對日施壓；日方則稱就與中對話持開放態度。

中俄關係部分，雙方持續維持緊密互動，習近平與普廷舉行視訊會晤，習稱中俄有義務維護全球戰略穩定；普廷稱支持彼此維護國家主權、安全。另中俄舉行總理定期會晤、戰略安全磋商與戰略溝通，強調中俄在涉核心利益問題應加大支持；俄重申恪守「一中原則」。

陸委會彙整，近期中方續推動元首外交，習近平會晤法國、愛爾蘭、韓國、加拿大、芬蘭、烏拉圭等國領導人，強調踐行多邊主義、加強交流合作等，企形塑負責任大國形象。另中共外長王毅延續36年首訪非洲慣例，展現中方對「全球南方」的重視。

