劉世芳喊助索資「誰洩密誰負責」 李貞秀：會依法正當行使職權

民眾黨不分區立委、中配李貞秀雙重國籍爭議未解，繼表態拒絕她調閱內政部密件以上資料後，內政部長劉世芳今天（11日）接受網路節目訪問時說，若有立委助李貞秀索資，「誰洩密誰就要負責」。對此，李貞秀下午回應，身為中華民國立委，她一定會依法正當行使職權，其他的目前還沒遇到，不回答假設性問題。

劉世芳今午接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時說，放棄國籍一定要本人辦理，而她與李貞秀無親戚關係、無法幫忙放棄。內政部本月初就以雙掛號寄「國籍法」第20條規定至李貞秀戶籍地址，李貞秀卻「明知故犯、知法犯法」。至於李貞秀本人、或是其他立委協助索資，劉世芳說，主管機關一定會依法辦理，也重申若有人幫她索資，「誰洩密誰就要負責」。

對此，李貞秀今天在民眾黨「一日北高」記者會前受訪回應，身為中華民國立法委員，她一定會依法、合憲，正當行使她的立委職權；對於內政部將「國籍法」規定掛號至住家。李貞秀說，她真的有收到2份文件、但都沒打開過，內政部是知法犯法，她已自證唯一持有中華民國國籍，其他都是政治操作。內政部有行政疏失，應舉證她有雙重國籍，她再來處理。

李貞秀補充，她其實有去旁聽1年的中華民國憲法，算滿清楚「兩岸人民關係條例」。對於民進黨高雄市議員湯詠瑜等人赴雄檢對她告發一事，她說，雖不清楚理由，但尊重他們提告的權利。

