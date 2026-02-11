悄訪義光教會！賈永婕震撼：「很難想像曾經發生那麼殘酷的事」

賈永婕今（11日）悄悄的拜訪義光教會。（資料照）

電影《世紀血案》爭議導致46年前的林宅血案又再度被掀起討論，台北101董事長賈永婕近日也多次發文為林宅血案發聲，讓前立委姚文智大讚「有勝乎常人的勇敢」，並邀請賈永婕參加義光教會的228追思禮拜。不過，賈永婕今（11日）悄悄的到義光教會拜訪了。

賈永婕在臉書發文表示，今天她一個人來到義光教會，也走遍了義光教會的一樓，還有地下室。直呼，「這裡很平靜，很難想像，曾經發生過那麼殘酷無情的事件」。

賈永婕指出，她其實聽聞過好幾次林宅血案，但總是刻意讓這件事情從眼前飄過。稱也許在潛意識裡，她不想去面對自己從小到大根深蒂固的認知，不想認知崩壞。直呼，「很慚愧，我不只是對事件的年代與細節不清楚，就連發生的地點，我也一直以為是在很偏遠的地方，沒想到原來近在咫尺」。

她說，小時候她住在民生社區，距離案發現場僅三公里。結婚後，在大安區也住了二十多年，一天到晚來來回回在大安森林公園跑步，卻完全不知道，「原來我一直活在另一個平行時空」。

賈永婕分享，現在她只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修。「站在這裡，看著十字架，我突然明白愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前」。

賈永婕發出義光教會的鋼琴。（擷取自「賈永婕的跑跳人生」臉書）

