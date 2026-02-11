新北市長選舉 朱立倫：李四川準備好了 第一天就能上手

朱立倫（右2）晚間於臉書發文表示，「李四川（右3）Hammer Lee準備好了，第一天就能上手！」。（截圖自朱立倫臉書）

台北市副市長李四川今日宣布將於月底辭去現職，並爭取國民黨提名參選新北市長，前國民黨主席朱立倫晚間於臉書發文表示，李四川是他的好夥伴、好同事，始終以「做事的人」自許，而他曾在新北市擔任市長8年，深知這座城市真正需要的是什麼，他願意負責任的向新北市400萬市民報告，「李四川Hammer Lee準備好了，第一天就能上手！」

朱立倫指出，當年他與李四川在新北共同推動許多艱難而關鍵的基礎建設任務，包括三環三線、淡江大橋、國民運動中心，以及公共托育全國第一，有太多重要建設，都是大家與李四川並肩完成，如今李四川成功協調輝達，獲得雙北市民肯定，實至名歸。

朱立倫強調，北北基桃Mega City是台灣的火車頭，新北更是全台人口最多的城市，未來台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等3位市長穩健向前，李四川缺一不可，相信在大家共同努力下，一定能成為台灣最穩定、最值得信賴的力量。

此外，朱立倫還說，新北市副市長劉和然這段時間的付出與努力，大家都看在眼裡，未來也會是新北持續向前的重要助力，「新北準備好了，李四川準備好了，我們全力支持新新北起飛！」

