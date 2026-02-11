為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    草屯九九峰合體江啟臣 許淑華：「江未來有機會主政」

    2026/02/11 19:07 記者陳鳳麗／南投報導
    許淑華（前排右）與江啟臣（前排左）互動熱絡。（南投縣府提供）

    許淑華（前排右）與江啟臣（前排左）互動熱絡。（南投縣府提供）

    位在草屯鎮九九峰的氦氣球樂園今天啟用，與楊瓊瓔爭台中市長黨內提名的江啟臣現身揭幕、體驗搭乘，全程參與活動，與南投縣長許淑華互動熱絡，他強調「中投一家親」、「台中是門戶，南投是明珠」，許淑華則說，江啟臣未來有機會主政市府，相信會與南投縣府有更為密切的合作。

    江啟臣今天以立法院副院長身分，現身九九峰氦氣球樂園，不只參加開幕式，為該樂園揭牌，並與許淑華等人一起搭乘氦氣球，江啟臣致詞強調，從台中市經國道6號很快就到九九峰氦氣球樂園，才知道台中與南投如此近。而台中是門戶，南投是明珠，不管國內外遊客，上下機場、高鐵，都要到台中，從台中再到南投，因為南投有最無敵的美景，台中跟南投不是競爭關係，而是最強組合，希望中投強強聯手，共榮共好。

    江啟臣全程參與氦氣球樂園啟用的活動，許淑華受訪時表示，江啟臣是她在立法院的老同事，中彰投是一家人，兩人有討論未來如何把台中資源與南投觀光合作，江未來有機會主政台中市政府，相信台中市政府和南投縣府會合作更為密切。

    與楊瓊瓔爭奪台中市長黨內提名的江啟臣，11日參加九九峰氦氣球樂園啟用，強調台中是門戶，南投是明珠。（記者陳鳳麗攝）

    與楊瓊瓔爭奪台中市長黨內提名的江啟臣，11日參加九九峰氦氣球樂園啟用，強調台中是門戶，南投是明珠。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播