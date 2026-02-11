草屯九九峰合體江啟臣 許淑華：「江未來有機會主政」

許淑華（前排右）與江啟臣（前排左）互動熱絡。（南投縣府提供）

位在草屯鎮九九峰的氦氣球樂園今天啟用，與楊瓊瓔爭台中市長黨內提名的江啟臣現身揭幕、體驗搭乘，全程參與活動，與南投縣長許淑華互動熱絡，他強調「中投一家親」、「台中是門戶，南投是明珠」，許淑華則說，江啟臣未來有機會主政市府，相信會與南投縣府有更為密切的合作。

江啟臣今天以立法院副院長身分，現身九九峰氦氣球樂園，不只參加開幕式，為該樂園揭牌，並與許淑華等人一起搭乘氦氣球，江啟臣致詞強調，從台中市經國道6號很快就到九九峰氦氣球樂園，才知道台中與南投如此近。而台中是門戶，南投是明珠，不管國內外遊客，上下機場、高鐵，都要到台中，從台中再到南投，因為南投有最無敵的美景，台中跟南投不是競爭關係，而是最強組合，希望中投強強聯手，共榮共好。

請繼續往下閱讀...

江啟臣全程參與氦氣球樂園啟用的活動，許淑華受訪時表示，江啟臣是她在立法院的老同事，中彰投是一家人，兩人有討論未來如何把台中資源與南投觀光合作，江未來有機會主政台中市政府，相信台中市政府和南投縣府會合作更為密切。

與楊瓊瓔爭奪台中市長黨內提名的江啟臣，11日參加九九峰氦氣球樂園啟用，強調台中是門戶，南投是明珠。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法