全力支持李四川 劉和然：一起為新北拚下去！

新北市副市長劉和然在臉書PO文表示，將全力支持台北市副市長李四川參選新北市長。（記者賴筱桐攝）

台北市副市長李四川今天宣布將爭取國民黨提名，參選下屆新北市長。對此，在地方耕耘已久的新北市副市長劉和然表示，選舉從來不是為了個人，而是為了讓新北贏，為了讓404萬市民贏下更好的未來，因此在新北市長侯友宜協調下，一起做出最重要的決定，由李四川代表國民黨參選2026新北市長，「我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥」。

劉和然在臉書PO文表示，他曾說過，新北市長的人選，必須深度了解新北的脈絡、聽得進市民最細微的聲音，更重要的是要有面對問題、解決問題的勇氣與魄力，李四川就是具備這份「硬頸責任感」的人。

劉和然說，他與李四川都是事務官出身，從最基層的公務體系做起，習慣把事情做到精準、把責任扛在肩上。這次李四川的出線，代表的不只是個人，而是社會大眾對於「做實事的人」最深刻的肯定，新北需要的是能守住財政、穩定建設的即戰力。

劉和然強調，過程中他與李四川始終維持君子之爭，彼此尊重，為的是同一個目標：「延續市政建設、守護新北繼續進步，讓國民黨贏下新北」。他感謝所有一路支持的朋友，未來他會繼續用行動回報這片培育他的土地，「團結勝選，讓我們全力支持四川副市長，一起繼續為新北拚下去！」

