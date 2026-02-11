為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黎智英判刑20年》國台辦控抹黑「一國兩制」 陸委會：事理不辯自明

    2026/02/11 18:59 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    香港《壹傳媒》創辦人黎智英涉犯「港版國安法」，遭重判20年。中國國台辦今日聲稱，「民進黨當局」無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子，攻擊抹黑「一國兩制」。正告立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。陸委會駁斥，究竟是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會表示，我們堅持支持香港特區履行維護國家安全的限制責任，對反中亂港首惡份子黎智英串謀勾結外部勢力，危害國家安全等罪行做出公正判刑。

    朱鳳蓮指稱，黎智英是「反中亂港」團夥主腦，罪證如山、罪孽深重，民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子，公然為其張目，攻擊抹黑「一國兩制」，在此暴露其「亂港謀獨」、「撈取政治私利」的本性。

    對此，陸委會表示，此次黎智英遭判刑，引起國際主要國家群起批評、譴責中共違背對港承諾、打壓香港新聞與言論自由、判決不符國際法原則，且是對民主人士的政治迫害。究竟是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明。

    陸委會強調，這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。陸委會提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

