    政治

    呼籲「一棒接一棒」 侯友宜：全力支持李四川！

    2026/02/11 18:08 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜在臉書PO文，表示全力支持台北市副市長李四川參選新北市長。（記者賴筱桐攝）

    台北市副市長李四川今天宣布將於2月底請辭，爭取國民黨提名參選下屆新北市長。負責人選協調的新北市長侯友宜稍早在臉書PO文表示，「一棒接一棒，棒棒是強棒」，呼籲選民一起全力支持李四川。

    侯友宜說，他和李四川都是從基層一步步開始打拚，兩人共同語言就是「行動」。在城市發展的關鍵轉折點，在重大工程最艱難的起步階段，李四川都是義無反顧、扛起重擔的人。從水利整治、道路橋樑到捷運三環六線，多年共事，他清楚李四川對細節的挑剔、對效率的執著。

    侯友宜強調，一件事的成就，絕非一個人的功勞，而是一群人的努力。他們的老同事劉和然，一直在第一線並肩同行，他由衷佩服劉和然願意挑戰、勇於承擔。面對未來的選擇，綜合地方的聲音與整體的局勢，在不同時間點參考民調，評估選情及大環境，目標始終只有一個，就是延續新北市的進步。

    侯友宜指出，對於把一生奉獻給公眾服務的他們3個人來說，每次角色轉變，每個階段轉換，都是想為國家做更多事。這是不變的初心，更是肩上的責任，人民給予機會，必定傾全力回報。一棒接一棒，棒棒是強棒，「請和我們一起全力支持李四川！」

