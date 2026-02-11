應佳妤慰問義消送泡麵！箱上貼「自己和媽媽」照片挨轟

應佳妤贈與義警的泡麵包裝箱上印有她與母親應曉薇的照片。（取自應佳妤臉書）

國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，昨（10）日在社群發文曬出在中正區各處慰問義警的照片，不過網友注意到，她贈與義警的泡麵包裝箱上印有她與母親應曉薇的照片，引發爭議。

應佳妤昨晚在臉書發文表示，這兩天深夜，她到中正區各處慰勉正在值勤的民防、義警夥伴，並溫情喊話，當多數人已經回到家休息，他們仍輪班站在第一線，守護市民的安全，「謝謝每一位民防、義警大哥大姐的默默付出，真的辛苦了」。

照片中可見，應佳妤在中正區各處派出所發放泡麵，但仔細一看，每箱泡麵上都印著她與母親的照片，照片下方還用黃字大大地寫上姓名：應佳妤、應曉薇。各派出所義警則是大陣仗接待，並與她合照。

臉書貼文下方，就有網友諷刺：「請問我帶泡麵去慰問的話，也能和基層辛苦的人員列隊拍照嗎？」還有網友直接嗆：「任何人去警局送泡麵送資源慰問員警我都覺得很棒，但列隊大陣仗的跟泡麵拍照？做出這種行為的警察 不會覺得很可憐嗎？」對此，應佳妤直接回應：「你可以先去了解前因後果。」不過有網友詢問：「請問前因是什麼？」應佳妤並未再回應。

貼文被轉至PTT、Threads後，網友更是炮火猛烈，留言表示：「這些義警有必要為了泡麵列隊歡迎嗎？」、「只有一箱泡麵？」、「附兩張照片幹嘛」、「我只會覺得被羞辱」、「那個照片貼的好像通緝犯照片喔」、「好慘喔，拿人一箱泡麵就要這樣迎接」、「好歹送滿漢大餐」、「一箱泡麵一群人拍照 說不出的心酸」。

