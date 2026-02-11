高金素梅複訊突送醫 翁達瑞曬4照酸：得了「攝影鏡頭敏感症」

翁達瑞酸，高金素梅是得了「攝影鏡頭敏感症」。（記者羅沛德攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅驚傳涉貪，其住家及立法院辦公室昨天（10日）遭檢調搜索。不過就在移送北檢複訊時，因身體不適，緊急送到台大醫院就醫。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）分享高金素梅就醫過程的四張照片，稱她是得了「攝影鏡頭敏感症」。

翁達瑞在臉書發文表示，高金素梅的辦公室與住家遭到搜索，根據羅智強的說法是「賴清德政權開始迫害異己」，而遭遇賴政權的司法迫害，高金素梅的身體撐不住了，導致複訊時緊急送到台大醫院就醫。

翁達瑞指出，他看到高金素梅的遭遇，實在深感不捨，於是在網路四處搜尋線索，想要進一步了解她的病情。「我發現她的病情惡化迅速，而且得到一個叫『攝影鏡頭敏感症』的怪病」，並分享高金素梅就醫過程的四張照片。

翁達瑞解釋，從第一張照片來看，高金素梅走出電梯，看起來行動自如，身體狀況並無異樣。不過第二張照片，走出電梯後，高金素梅的身體立刻有異狀，必需抓住員警的二頭肌，才能維持身體的平衡。

翁達瑞分析，第三張照片，高金素梅逐漸接近記者的攝影鏡頭，開始感到天旋地轉，脖子撐不住姣好的臉孔，整顆頭靠在員警的肩膀，把員警的二頭肌抓更緊。第四張照片，高金素梅就在記者的攝影鏡頭前面，整個人幾乎癱瘓，靠在員警肩膀的頭下垂，連眼睛都張不開，手臂環抱著員警的二頭肌。

他大酸，這四張照片讓他對高金素梅的健康感到憂慮。「根據最新的醫學研究，藝人出身的政客最容易罹患『攝影鏡頭敏感症』，而且病情惡化迅速」。到了症狀的末期，只要患者靠近攝影鏡頭，就會全身癱軟。神奇的是，只要患者遠離攝影鏡頭，所有症狀就全部消失。「高金素梅遭到賴政權的司法迫害，又得到無藥可治的怪病，讓我深感不捨，只願她能早日康復。」

