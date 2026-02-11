最後的疼愛是手放開！ 李四川宣布月底請辭 蔣萬安反應曝

台北市長蔣萬安與副市長李四川，一同舉行記者會說明北市府與輝達總部完成簽約，蔣市長並開心秀出合約。（記者田裕華攝）

台北市副市長李四川今（11日）宣布將於2月底辭職「回到熟悉的新北」，並已向台北市長蔣萬安報告。蔣萬安在李四川宣布辭職的臉書貼文下留言，正好開放大家點歌，讓他過年期間能練練歌。

台北市政府今正式與輝達簽約，李四川了卻在台北市副市長任內最大的重擔，隨即並於臉書宣布，已向蔣萬安表達2月底將辭去副市長，要回到熟悉的新北，感謝新北市民在民調當中對他的支持，他當然有感、當仁不讓。

他說，對於如何建設、發展一個城市，他也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做，而做了決定以後，就會全力以赴。

過去，蔣萬安被媒體問到李四川何時離開台北去選舉，總稱「萬安緊抱」或是唱一曲「甲你攬牢牢」，表達對川伯的不放手。此次，雖李四川並未透露蔣萬安是否答應，但蔣萬安隨即在臉書下留言表示，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」，似是默認終將放手。

蔣萬安在李四川臉書下留言。（擷取自李四川臉書）

