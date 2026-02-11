李四川鬆口3月回新北 新北議會藍黨團書記長陳儀君透露「小雞」狀況

新任新北市議會國民黨書記長陳儀君說，選舉策略擬加強黨內垂直、橫向溝通，各選區市議員提名「小雞如何孵出來」，也要拜託市黨部儘速規劃期程。（翻攝陳儀君臉書粉專）

新北市長選舉，國民黨籍台北市副市長李四川被評點為藍營強勁潛在參選人，今（11）日終於鬆口透露已向台北市長蔣萬安表達2月底請辭意願，3月起會回到「我熟悉的新北市」。新任新北市議會國民黨書記長陳儀君說，盼李四川儘速開始準備，不過台北市也很重要，雙北要共好，選舉策略擬加強黨內垂直、橫向溝通，各選區市議員提名「小雞如何孵出來」，也要拜託市黨部儘速規劃期程。

陳儀君坦言，稍早黨團會議「我們小雞很著急」，母雞尚未定於一尊，李四川宣布辭意，代表有決心投入新北市長選舉，「母雞定好了，但我們小雞孵出來沒？」其實部分選區小雞很著急，如五股、泰山、林口選區這屆多一席，地方許多人想競爭，又例如三重、蘆洲選區提名空間可能是3席，適才黨團會議就是確認新任書記長正當性，也拜託市黨部搜集地方人士參選意願後儘速規劃「如何孵出小雞」的期程。

民進黨立委、市長參選人蘇巧慧去年早已開跑，較晚起跑的藍營如何急起直追？陳儀君說，應是先把黨團組織默契養成，這任期她新增黨團智庫，盼在選舉中發揮組發會、文傳會的功能，提供政見與發言建議，盼母雞、小雞發言同步，更盼中央與地方的垂直、橫向聯繫即時迅速。

被問及身為小雞，心情上是否有鬆了口氣？陳儀君馬上表示，「有啊有啊」，小雞也希望李四川儘速準備，但也能體諒李四川，台北市也很重要，雙北要共好。

