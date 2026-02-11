李四川將投入新北市長選戰 黃國昌：樂觀其成 共組團隊

民眾黨黨主席黃國昌今午於2026年一日北高記者會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

台北市政府今（11）日正式與輝達（Nvidia）簽約北士科T17、T18興建合約，新總部正式落腳，而居中牽線的台北市副市長李四川在任務完成後也正式辭職，表態將投入新北市長選戰。對此，民眾黨主席黃國昌表達樂觀其成，若李最後正式獲國民黨提名征戰新北，他期待互相交換意見，甚至共組競選團隊，為新北市民帶來更好的生活。

台北市政府宣布與輝達簽訂台灣總部興建合約，確定落腳北市科，而在全案告一段落後，促成此案的副市長李四川也宣布月底請辭。他表示，很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，而他也已向市長蔣萬安表達請辭之意，3月起回歸新北投入選戰。

請繼續往下閱讀...

對此，黃國昌表示，李四川協助北市府和輝達順利簽約，為柯文哲的北士科引入國際級產業，既感謝也驕傲；對於他將離開北市投入新北選戰，他認為是新北市民之福。

不過，黃國昌也指出，他尊重國民黨黨內提名程序，最後若由李出線，也期待彼此交換市政意見，一同打造更好的新北市，甚至是共組競選團隊，一同為市民帶來更好的生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法