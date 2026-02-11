為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川將投入新北市長選戰 黃國昌：樂觀其成 共組團隊

    2026/02/11 16:18 記者陳治程／台北報導
    民眾黨黨主席黃國昌今午於2026年一日北高記者會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

    民眾黨黨主席黃國昌今午於2026年一日北高記者會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

    台北市政府今（11）日正式與輝達（Nvidia）簽約北士科T17、T18興建合約，新總部正式落腳，而居中牽線的台北市副市長李四川在任務完成後也正式辭職，表態將投入新北市長選戰。對此，民眾黨主席黃國昌表達樂觀其成，若李最後正式獲國民黨提名征戰新北，他期待互相交換意見，甚至共組競選團隊，為新北市民帶來更好的生活。

    台北市政府宣布與輝達簽訂台灣總部興建合約，確定落腳北市科，而在全案告一段落後，促成此案的副市長李四川也宣布月底請辭。他表示，很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，而他也已向市長蔣萬安表達請辭之意，3月起回歸新北投入選戰。

    對此，黃國昌表示，李四川協助北市府和輝達順利簽約，為柯文哲的北士科引入國際級產業，既感謝也驕傲；對於他將離開北市投入新北選戰，他認為是新北市民之福。

    不過，黃國昌也指出，他尊重國民黨黨內提名程序，最後若由李出線，也期待彼此交換市政意見，一同打造更好的新北市，甚至是共組競選團隊，一同為市民帶來更好的生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播