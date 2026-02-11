李四川2月底請辭回新北拚市長 北市副市長接棒人選浮上檯面

台北市副市長李四川（右）將在2月底請辭，依照去年底修正的「地方制度法」，北市可再任命一名副市長。（記者田裕華攝）

台北市副市長李四川今（11）天已經向台北市長蔣萬安表達，將在2月底請辭，3月起回到熟悉的新北市爭取國民黨提名參選新北市長。依照去年底修正的「地方制度法」，北市可再任命一名副市長。由於任期只剩10個月，府內直升的可能性高，核心幕僚副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋被認為可能性高；若考量與李四川相同的工程背景，則有工務局長黃一平、捷運局長鄭德發、台北自來水事業處長范煥英等人。

立法院去年11月三讀通過「地方制度法修正案」，刪除副縣市長人數的人口門檻限制，直轄市副市長人數從2人增為3人，自今年元旦起實施。李四川辭職參選，雖任期只剩約10個月，北市仍可任命一名副市長。

台北市3名副市長分工，李四川主要督導工程、林奕華負責教育文化，具都市計畫背景的張溫德，於2024年9月被任命時，被視為專業經歷與李四川相近，其實頗有差異，主要負責督導人口政策、產業、城市發展願景等業務。

由於任期只剩10個月，又有蔣萬安連任的考量，與蔣萬安交情深厚又負責多項市政協調的俞振華第一個被聯想；而核心幕僚殷瑋也是可能人選。不過，國民黨籍議員詹為元認為，選前人事安排有政治任命，無異於給民進黨添攻擊的柴火，徒增爭議；保守一點是任命公務體系中資深的常任文官，讓大家覺得工務建設還是有專業在穩定著進行。俞振華或殷瑋是屬於比較政治任命、幕僚任命，選後連任再來任命會是比較好的時機。

而台北市接下來的重大建設不少，考量與李四川同樣具有工程背景的有黃一平、鄭德發、范煥英等人；不過，黨籍議員多建議從外部找人或找資深的優秀議員擔任。

王欣儀說，今年是選舉年，基本原則就是不要亂、不要出錯，適合的人選不一定是要特定學經歷、專長，而是要嫻熟市政，馬上上手，且雙方要有一定的信任度，穩定市府運作並且協助市長進行重要決策，才有加分效果，認為曾擔任過交通部長、在韓國瑜當高雄市長時出任副市長的葉匡時是適合的人選。

鍾小平認為，有許多資深、優秀的議員，如陳炳甫、王欣儀、闕枚莎、秦慧珠、汪志冰等人，都是不錯的人選，就要看蔣萬安的選擇，是要資深的市議員還是文官中的技術官僚；尤其是在選舉年要備戰的狀態，這些議員都嫻熟市政也熟悉選戰的戰鬥模式，若出任副市長，還能讓新人出現選舉，是另類的世代傳承。

曾獻瑩認為，從公務體系外面引用人才，不失為一個好的機會；業界有很多人才，現在的局處首長都是一路上來，北市的發展，產業的變化非常快，尤其是AI科技的發展，若能借外界的業界長才，對北市跟蔣萬安來說，會是一個好的人事安排，不一定要從公務體系找人。

李傅中武認為，應該要具有工務的背景外，彌補林奕華文教、張溫德一般行政，尊重市長的權限。

民進黨籍議員許淑華認為，李四川是工程專業，台北市目前都更緩慢，涉及技術性的事務尚待市府拿出魄力，加速政策進行，接任人選可從內部尋求具有工程、建築背景。她認為，具行政技術專業及女性身分的副秘書長王玉芬，從京華城案可看出為市府把關，是適合的人選，也有利都更八箭推進。若考量配合年底選舉，蔣則有可能向外找尋有辦法跨局處溝通、協調整合，並於政治攻防中站穩腳步的政治型幕僚。

