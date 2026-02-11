為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃市議會國民黨團總召交接 徐其萬籲黨團間避免惡性攻擊

    2026/02/11 16:11 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議會國民黨團總召交接，由國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠監交，卸任總召林政賢（圖左）將印信交給新任總召徐其萬（圖右）完成儀式。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會國民黨黨團今舉行總召暨幹部交接典禮，由國民黨桃園市黨部主任委員蔡忠誠監交，卸任總召林政賢將印信交給新任總召徐其萬完成儀式，徐其萬表示，市府團隊施政表現有目共睹，未來更要團結一致，因為議員彼此是共同為民服務的夥伴，黨團間應加強溝通、避免惡性攻擊，共同守護桃園建設與發展。

    交接儀式於上午10點30分在議會禮堂舉行，議長邱奕勝、副議長李曉鐘、民進黨總召許家睿、無黨聯盟總召段樹文都到場祝賀，市長張善政也率市府團隊到場；新任黨團幹部除總召徐其萬外，其餘黨團幹部包含副召集人李柏坊、徐玉樹、陳韋曄，執行長周玉琴，副執行長陳瑛、張桂綿；張善政、邱奕勝也分別代表市府、議會贈送紀念品及牌匾給新任黨團幹部。

    邱奕勝指出，新任總召徐其萬深耕地方、實力堅強，是桃園少數在多位候選人競逐下仍獲得逾5成選票議員，徐其萬回鍋接任總召，必能帶領黨團穩健推動議事工作；也感謝民進黨及無黨籍議員長期以來的支持與協助，讓議會運作順暢。

    張善政致詞時表示，感謝國民黨黨團過去一年給予市府強力支持，使各項施政順利推動；同時也感謝民進黨與無黨籍議員理性監督、共同成就市政，未來一年是關鍵的一年，期盼在邱議長帶領下，徐其萬持續發揮協調溝通功能，讓議會與市府密切合作，以謙卑與務實精神推動建設，讓市民看見穩定向前的力量。

    桃園市議會國民黨黨團舉行總召暨幹部交接典禮，並於會後合影留念。（記者謝武雄攝）

    熱門推播