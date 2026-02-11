傳要求徐巧芯軍購條例版本待「鄭習會」後才出手 國民黨智庫否認

國民黨文傳會主委吳宗憲。（記者塗建榮攝）

針對外傳國民黨立委徐巧芯有自擬軍購特別條例草案，卻被國民黨智庫要求暫緩提案，待「鄭習會」過後才出手，國民黨文傳會主委吳宗憲今日受訪強調「沒有這件事情」，而且他也無法證明不存在的事情，「這是一個謊言，一個虛假訊息，這東西完全沒有聽說過。」

吳宗憲指出，個別委員有自己的版本，完全沒有意外，而且國民黨目前有幾個版本在討論中，至於最後採行哪一個版本，要等討論確定後再由立法院國民黨團對外說明，至於提出的時間，目前也還沒有確定。

他強調，依照慣例，國民黨中央完全尊重立法院黨團自主，黨版提案由黨團決定，黨中央只是扮演輔佐的角色，協助促成。

有關民眾黨團今日表態支持行政院版本付委審查，吳宗憲證實，事前民眾黨確實沒有先知會國民黨，他說，兩個政黨完全獨立，有各自的主導權，未來國民黨會積極與民眾黨討論，了解白營對於軍購的想法，並就各自的版本進行協商，最好能產生一個兩黨共同支持的版本，也就是回復過去的作法，藍白通力合作。

此外，吳宗憲轉述指出，今日國民黨中常會上討論擴大國民黨智庫的功能，未來要讓智庫與立法院8個委員會的藍軍立委有足夠的連結，並且要配合民間協會、基金會，大家一起進行議題討論，藉此加大國民黨智庫能量，同時，國民黨「黃復興黨部」也將改名為「黃復興委員會」，但不是「黨中有黨」的概念，只是以一個委員會的方式繼續存在。

有關無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索約談，吳宗憲表示，國民黨給予全力協助與聲援，他與高金素梅熟識，大家過去併肩作戰，希望司法單位毋枉毋縱，檢察官要秉持「刑事訴訟法」規定辦事，所有司法人員要有「高貴的靈魂」，不要為了辦成案子，就搞一些欺騙恐嚇的手段，而且不要預設立場與雙標。

