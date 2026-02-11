民眾黨立委李貞秀國籍不明 地方炸鍋怒嗆：是要看到習近平來選總統嗎？

高市多位市議員參選人連袂前往高雄地檢署按鈴控告民眾黨立委李貞秀偽造文書罪。（記者黃佳琳攝）

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，高雄市多位綠營市議員參選人今前往高雄地檢署按鈴控告偽造文書罪；高市議員參選人黃偵琳更怒嗆，「如果我們不硬起來處理，或許在不遠的將來，我們都有機會可能看到習近平來選總統」。

具有台、美雙律師資格的高雄市議員湯詠瑜說，國籍法明文規定，雙重國籍的人不能夠擔任我國的公職，李貞秀當初登記成為立法委員候選人時，就必須要有所聲明跟確認，如果她的聲明確認內容不完整，或是由隱匿，或是有程序不完備，或是其他任何的瑕疵，這都會影響她後續就任的資格，如果李貞秀刻意隱暪自己的國籍，就會構成偽造文書罪中的使公務員登載不實罪。

請繼續往下閱讀...

黃偵琳也指出，李貞秀如果真的想要領中華民國薪水、當中華民國的立委，依據現行法規，她就是只能有中華民國國籍。中國公安局不但不幫忙移出戶籍，反過來還要我們所有的人遷就她，然後還要情勒台灣人接受她，「如果我們不硬起來處理，或許在不遠的將來，我們都有機會可能看到習近平來選總統」。

市議員參選人尹立也說，面對社會重大的爭議案件，還是要回歸到法治，李貞秀有沒有違反國籍法，需要司法檢調或公正單位來介入調查，呼籲司法檢調單位能夠儘速釐清，給全民一個交代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法