李四川指「促成輝達到北市」 新北議員酸：本來就在北市

針對台北市副市長李四川說「促成輝達到北市」，新北市議員翁震州引用網路圖卡，指輝達本來就在內湖基湖路。（圖擷取自翁震州臉書）

輝達台灣總部落腳北士科，預計今天完成簽約，針對台北市副市長李四川表示，感謝市府團隊和相關單位支持，促成輝達到北市。新北市議員翁震州質疑李沒做功課，因為原本的輝達本來就在北市基湖路，暗酸李四川收割政績、攬功勞。

翁震州在臉書發文，引用台北市政府舉行輝達簽約記者會李四川的發言內容，「謝謝市長給我這麼大的授權，讓投資案可在北市科。也謝謝團隊支持、議會、中央內政部和所有市民的支持，促成輝達到北市」。他說，李四川沒做功課，原本的輝達本來就在北市基湖路啊，什麼叫做「促成輝達到北市」？

針對輝達總部留在台北市，是台北市政府的功勞？翁震州也貼出「坐享其成變市政有成？李四川收割輝達總部落腳台北真相」網路圖卡，點出事實是輝達一直都在台北市內湖基湖路，是輝達想就近留在台北市，不是台北市長蔣萬安、李四川爭取到輝達。此外，輝達執行長黃仁勳去年5月宣布輝達要繼續留在北市，一事無成的北市府拖了5個月，土地爭議因新光人壽願主動解約才落幕。

另外，針對輝達總部留在台北市，是李四川的功勞？網路圖卡顯示，事實是李四川不僅毫無功勞，還連續狀況外亂發言，聲稱新壽要跟市府要求百億元，被新壽打臉；聲稱市府可發文給新壽「合意解約」，遭到法界打臉。

網路圖卡顯示過去台北市副市長李四川對女性的歧視言論。（圖擷取自翁震州臉書）

針對輝達案是台北市副市長李四川的功勞？網路圖卡打臉指李四川狀況外亂發言。（圖擷取自翁震州臉書）

