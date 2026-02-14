2026百里侯選情初探 國民黨2縣市恐「藍天變綠地」

國民黨籍台北市副市長李四川已表態將於2月底請辭，3月投入新北市長選舉。（資料照）

面對今年的百里侯戰局，目前掌握全台15塊地方執政版圖的國民黨，黨內人士評估，6個尋求連任的選區都可望順利連任，至於另外9個尋求換手的藍營執政縣市，嘉義市及彰化縣等2縣市恐面臨「淪陷」的高度危險，至於目前非藍營執政的7個選區，除了確定禮讓民眾黨的新竹市，以及可望重新回到藍營手上的金門縣，其他5個南部直轄市或縣市都難以樂觀。

據分析，目前準備交棒的藍營執政地區中，新北市考量目前民眾黨對於藍白整合態度堅定，如果未來是呈兩人對決的態勢，勝選應無問題，差別只有在於小贏或較大幅度領先，如果藍白推出人選是劉和然、黃國昌，應該只會小贏，若是人選是李四川，則有明顯領先的優勢，若最後意外出現三腳督的情況，國民黨即便是由李四川出馬，「穩穩跑掉15趴的選票，哪有可能會贏！」

至於同樣屬於藍白合作選區的宜蘭縣，黨內人士評估，如果是立委吳宗憲出線，並獲得白營支持，選情將相對穩定，後勢並不看淡，而且國民黨有信心民眾黨不敢再背負藍白合破局的罪名。

在嚴重紛擾的新竹縣，據分析，藍營向來有6成左右票源的優勢，因此拿下縣長應該不成問題，即便藍營出現分裂呈現三腳督態度，評估應該也能拿下4成5票選源，只是贏得不太漂亮，但黨中央一定會喬出一人參選，「如果誰脫黨參選，就開除誰，黨中央會決定棄保，不會被動等待棄保！」

有關台中市部分，黨內認為，無論最後是江啟臣或楊瓊瓔出馬角逐，應該都能繼續掌權，只有贏多贏少的差別﹔至於花蓮縣、台東縣等傳統國民黨優勢地區，黨內評估維持藍天不成問題。

目前讓國民黨最感悲觀的藍營執政地區就屬彰化縣與嘉義市。據一位熟知地方生態的黨內人士證實，彰化縣可以用「不甚樂觀」形容，關鍵就在謝家的內部問題，雖然黨中央看好立委謝衣鳯，但因謝衣鳯的弟弟謝典霖要尋求連任議長，謝母反對女兒參選縣長，再加上謝典霖近日自爆風波，已經造成謝家「內傷」，至於表態的另外兩位前副縣長，則是完全不被看好，彰化縣可以用「半個淪陷區」形容﹔至於嘉義市，由於現任市長黃敏惠與王美惠互動良好，在許多藍營人士眼中早已宛如「淪陷區」。

在目前非藍色執政地盤的嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，國民黨都不敢樂觀，有人私下感嘆，「能拉近差距就不錯了」﹔澎湖縣部分，黨內認為同樣處於劣勢，但如果由前副議長陳雙全的兒子、現任議長陳毓仁出馬，難保沒有翻盤機會﹔至於原本屬民眾黨執政的金門縣，黨內評估立委陳玉珍已勝券在握。

有關基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等6個藍營尋求連任的選區，黨內人士指出，除非有特別的怪事發生，應該都能順利連任。

針對彰化縣長選舉，黨中央雖看好立委謝衣鳯，但因謝衣鳯的弟弟謝典霖要尋求連任議長，目前謝家家族尚未對是否支持謝衣鳯參選縣長表態，選情出現變數。（資料照）

