指李貞秀明知故犯 劉世芳：若他人助調取密件、誰洩密誰負責

內政部長劉世芳今天中午接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。（Yahoo節目「齊有此理」提供）

中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今天表示，內政部2月2日就雙掛號國籍法規定至她的戶籍地址，直指李貞秀是明知故犯、知法犯法；她也提到，若李貞秀要參與機密會議，需交由主席裁決，若有其他立委協助李貞秀調取密件查閱，「誰洩密誰就要負責」。

劉世芳今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。談及李貞秀國籍議題，她表示，放棄國籍一定要本人辦理，她跟李貞秀沒有親戚關係，要如何幫忙放棄，「我覺得她隨便講講」；且內政部今年2月2日前就雙掛號寄送「國籍法」第20條規定到李貞秀的戶籍地址，因此李貞秀是明知故犯、知法犯法。

主持人詢問，立法院可能不會處理李貞秀問題。劉世芳說，她不敢僭越，過去立法院也處理過具美國籍的前立委李慶安案，立法院用什麼程序辦理解職，她覺得要看立法院智慧。至於如何因應李的索資需求。劉說，身為國籍法主管機關，她已決定不提供密件以上的資料；如果立法院覺得不行、引發爭議，恐怕要送到憲法法庭處理。

主持人追問，若李貞秀請同黨立委協助調閱或查看密件，要如何處理。劉世芳說，「那誰就負責洩密啊」，在官方文書中就是洩密，例如個人的資料被別人偷看，「誰洩密誰就要負責」。她說，「國籍法」適用所有國籍，不是只有針對她，很多人批評內政部打壓中配，「這實在很冤枉。」

本報上午報導，熟悉兩岸事務的官員指出，李貞秀違反兩岸條例9之1條規定，不具立委候選人資格。劉世芳回應，據她了解，李貞秀因結婚到台灣後拿到戶籍與身分證，在未從政下幾乎合乎規定，但開始從政，就負有對單一國家忠誠義務；其他放棄美國籍擔任公職者還包括前總統府秘書長陳唐山、基隆市長謝國樑等。

劉世芳也說，李貞秀擔任立委，將成為民眾黨當然中央委員，進入政黨決策圈，這到底好不好，民眾黨高層可能要想一下。她強調，她知道以國籍法第20條請求李貞秀放棄中國國籍，一定會腹背受敵，但她是國籍法主管機關，且內政部人員也就行政經驗提出這樣的處理態度，不要因為討厭劉世芳就把國籍法想成打壓中配。

