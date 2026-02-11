為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    維持原決議！ 民眾黨提名陳彥廷出戰新北三蘆選區市議員

    2026/02/11 15:06 記者陳治程／台北報導
    民眾黨新北市議員初選日前出現民調爭議，外界看好的黃國昌子弟兵「四大金釵」之一周曉芸，意外爆冷輸給陳彥廷，雙邊申覆並知悉結果後，民眾黨中央選決會今宣布該選區將維持原結果。（資料照）

    民眾黨新北市議員初選日前出現民調爭議，外界看好的黃國昌子弟兵「四大金釵」之一周曉芸，意外爆冷輸給陳彥廷，雙邊申覆並知悉結果後，民眾黨中央選決會今（11）宣布該選區將維持原結果，將依世新民調中心複查結果，正式提名陳彥廷出戰三蘆選區。

    台灣民眾黨中央委員會表示，現已核定通過提名陳彥廷參與今（2026）年新北市第四選區議員選舉。針對新北市第四選區擬參選人周曉芸所提出之複查申請，台灣民眾黨已完成調查報告，於2月10日召開會議邀請外部專家張其祿教授、世新大學民意調查中心鍾執行長及兩位擬參選人同志共同列席，讓其充分表示意見，經兩位擬參選人同志表示不必再進行民調，選決會決議給予兩位擬參選人同志充分思考之時間。

    2月11日民調執行機構世新大學民意調查中心正式書面回覆，該中心表示原民意調查結果之結論得以維持，選決會爰決議公告新北市第四選區初選由擬參選人陳彥廷同志勝出，提名陳彥廷代表民眾黨參與新北市第四選區議員選舉。

    台灣民眾黨主席黃國昌，以選舉決策委員會成員身分向中央委員報告，民調複查的詳細過程，在給擬參選同志充分表達意見的程序後，世新大學民意調查中心於今天上午提出書面回覆「本單位於第二日調查初始，即同時使用第一套及第二套電話樣本，雖與撥打順序之規則不同，但兩套樣本均為隨機抽樣結果，成功訪問的受訪者都是戶籍設在本選區有投票權之民眾具有代表性.......根據統計結果來看，兩套樣本中候選人的支持度雖有不同，但都在抽樣誤差的範圍內，因此兩套樣本無異常，調查結果可合併計算。」因此，選決會尊重世新大學之書面回覆，維持原民意調查結果之結論。

