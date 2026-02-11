資安人士曝「中國愛用名嘴」 餵養「疑美、疑賴」SOP

前立委郭正亮曾在政論節目直指日本首相高市早苗在「台灣有事」發言後，11月民調僅40%，改選不可能大勝，自民黨席次可能會轉給立憲民主黨。（資料照）

近來「蔡賴大戰」謠言甚囂塵上，資安單位分析發現此為兩岸協力的跨境資訊戰，且相關人員高度集中在被台灣資訊環境研究中心（IORG）認證的「中國官媒愛用名嘴」名單，特定名嘴在台灣政論節目完成敘事包裝，再供中共官媒轉載，形成「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的對外宣傳文本。

資安人士指出，這批名嘴各自肩負不同責任，有人設定議題、有人做成敘事，有人以「前綠營」身分背書，協力媒體則負責將這些敘事轉化成為真議題。以委內瑞拉事件為例，多位名嘴長期在特定集團政論節目斷言「美國不敢打」、「委國戰力強、美軍會吃鱉」，一夕之間集體翻車，還被網友戲稱為「中天11傻」。

該人士再舉日本眾議院改選為例，前立委郭正亮曾在政論節目直指日本首相高市早苗在「台灣有事」發言後，11月民調僅40%；又稱，在中國不斷施壓後，「高市會撐不住」、改選不可能大勝，自民黨席次可能會轉給立憲民主黨、自民黨恐怕無法過半，還被節目冠上「神預言」頭銜，種種與中國相符的敘事，不意外地又再次大翻車。

資安人士表示，名嘴們透過台灣政論節目發言，先完成敘事初步架構與包裝，接著被中國官媒與統戰平台定義為「台灣自己的名嘴都這樣說」，長期擴散所謂「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的對外宣傳文本，無論是委內瑞拉案、日本眾院改選案，以及本次「蔡賴大戰」都是同樣邏輯。

該人士指出，中國官媒刻意放大「前民進黨」或「前黨職」等標籤，將名嘴政治評論，透過包裝轉成「台灣內部心聲」，透過這種「資訊洗產地」的手法，嘗試隱匿中國跨境操作痕跡，讓對岸得以宣稱言論源自台灣內部，進而讓國人誤以為這都是台灣民眾的主流民意。

資安人士示警，現代跨境資訊戰的核心特徵，就是透過組織化的傳播節奏、精準的時間點與平台協力分工，將零散言論串聯成系統性攻擊。利用政論節目、社群平台、網路影音頻道間相互引用，將模糊事實的謠言放大變成所謂主流聲音。在台灣言論自由的保護傘下，透過兩岸媒體往返循環，逐步侵蝕台灣社會對政府、國軍、盟友的信心，甚至成為攻擊民主制度的工具。

