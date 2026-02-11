談社宅政策調整 劉世芳：柯文哲昔喊5萬戶、8年一半不到

內政部長劉世芳今天中午接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，回應社宅等議題。（Yahoo節目「齊有此理」提供）

外界質疑內政部社宅興建政策轉彎，內政部長劉世芳今天表示，「柯前（台北）市長在他的任內說要蓋5萬戶，8年結束以後就是辦不到」，因為社宅需要土地、時間及非常多資源；她也說，社宅絕對不能「素地在哪裡就蓋到哪裡」，而是能否在蛋黃區，且地方政府遇到困難不能硬推，「蓋在金門、馬祖要給誰住，湊出來的數字是沒意義的。」

賴總統上任後提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，目標在民國121年，整體累積興建25萬戶社會住宅、25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補貼。不過，內政部重新調校社宅政策，衝刺包租代管，未來將再多推動6萬戶社會住宅興辦工作，相當於社宅政策規劃轉向多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶目標執行。

劉世芳今天中午接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，主持人詢問，對於社宅政策遭外界批評，社宅蓋不夠，包租代管是湊數，質疑數字灌水。劉世芳回應，「柯前（台北）市長在他的任內說要蓋5萬戶，8年結束以後就是辦不到」，因為蓋社宅這件事需要土地、時間，以及投注非常多的資源，蓋一棟房子不是30、50萬元就可以蓋出來的。

針對外界批評賴總統原先承諾13萬戶社宅，劉世芳說，她曾請教時任內政部次長花敬群，當時規劃是中央9萬戶、地方4萬戶，現在地方願意蓋出來的戶數非常少，4萬戶都不到；中央部分，從租金補貼發現，多數年輕人認為社宅必須蓋在都會區、蛋黃區，尤其以北北桃中為主，但這土地就更稀缺、更不容易蓋，再建造可能要3、4年以上，因此根本趕不上進度。

包租代管衝破10萬戶、租金補貼已達91萬戶

劉世芳說，後來發現透過民間力量「包租代管」的方式，將蛋黃區民間大樓的空餘屋釋出，租期以1至3年為主，讓有需要的年輕人與弱勢族群能快速入住。目前包租代管已衝破10萬戶，且根據「住宅法」規範，必須保留40%給弱勢對象，目前實際執行已達到44%左右。

劉世芳表示，內政部的目標是包租代管加上直接興建社宅共50萬戶，另外50萬戶則透過租金補貼支應；沒想到的是，租金補貼的進度最快，全台已達91萬戶。她強調，社宅絕對不能「素地在哪裡就蓋到哪裡」，而是素地能否在蛋黃區，這兩個選擇，內政部做最好的調適與處理。

她也提到，有人認為包租代管房子老舊，但政府提供修繕補助。朝野立委罵歸罵、批評歸批評，在這次「住宅法」修正，要求內政部加強補助給業者，從原本的1.25倍提升至2.5倍。因為現在蛋黃區有高達37.5萬戶空餘屋，這比現在正在規劃設計的社宅，還是有一定取代性的效果。

劉世芳也說，「我上任至今核定簽署興建的社宅已達1萬多戶，千萬不要說沒有」，她近期也陸續拜訪桃園市、新北市等市長，還要再找台北市與新北市長，他們蓋的社宅數目也是非常稀少，地方政府也會碰到困難，統籌來講不能硬推，「蓋在金門、馬祖要給誰住，湊出來的數字是沒意義的。」

她表示，包租代管上路後，現在在爭取進駐社宅的比例下降，抽籤抽得到社宅比例就上升，中籤率從過去的10%至20%提升至目前的40%至50%，這個對婚育宅幫助就比較大，因為等社宅全部蓋好已經是十年以後了，這個方案務實也可以在最快的狀況處理社宅的分配。

