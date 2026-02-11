同意軍購院版付委！吳思瑤：沒黃國昌的民眾黨踏出好的第一步

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

台灣民眾黨黨團今（11）日表態，願意讓行政院版軍購條例付委併案審查；對此，民進黨立委吳思瑤表示，沒有民眾黨主席黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步。

行政院版1.25兆國防特別預算條例草案至今仍未付委，總統賴清德今日召開記者會，呼籲朝野共同支持法案盡速通過。吳思瑤今日在臉書發文指出，民眾黨團新任總召陳清龍今日表態，同意讓行政院版軍購條例付委審查，「沒有黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步！沒有黃國昌的立法院，應該也能有更好的新可能！」

吳思瑤表示，程序委員會不擋案，是程序正義，更是民主原則。在民進黨國會多數的八年間，程序委員會「零」擋案，所有議案都可以平等併案交付審查，就是典範。吳思瑤強調，多數民調的多數民意都支持軍購，國人反對在野非理性擋軍購。如果能夠撥亂反正，停止程序杯葛，導正民主失靈的國會惡例與亂象，不啻是立院的新年新氣象。

吳思瑤指出，據聞國民黨也要提出黨版軍購條例，明日就要研商拍板。她認為，各版本平起平坐併案審查，就能檢視出良窳好壞。但封殺丟包政院版，就是害怕直球對決。最後她也質問：「民眾黨起義來歸，那國民黨呢？」

