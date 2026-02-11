拆解「蔡賴大戰」造謠四部曲 資安人士：跨境操作權鬥劇本

前總統蔡英文去年八月曾到總統官邸，就國內外局勢與賴總統、蕭副總統交換意見，並為賴團隊加油打氣。（資料照，擷取自賴清德臉書）

前總統蔡英文卸任後的動向引發中國關注，近來蔡「再戰2028」的謠言甚囂塵上，引發資安單位關注；資安人士分析，今年第一場名為「蔡賴大戰」的跨境資訊戰，分為四階段接力升級，將蔡英文所有行動推向「對賴清德的警告」，並撰寫民進黨內部權鬥的劇本，精準對接中國官媒慣用的「台灣民主亂象」敘事，最後作成「政局不穩、民心思變」的結論。

資安人士分析，此次事件呈現明確的分工與接力特徵。第一階段由政論名嘴與特定國內媒體拉開序幕，多數標題以「內幕」、「聽說」等模糊語句，將卸任後行事低調的蔡英文的所有行程、活動一概歸類為政治行為，並一律推向為「對賴清德的警告」。隨後，部分媒體迅速跟進、不加查證，並以新聞形式放大，啟動「提煉、標籤特定訊息、累積新聞則數放大、政論輿論烘焙炒作」的循環。

請繼續往下閱讀...

該人士續指，第二階段由中國官媒接手，內容聚焦「賴清德受挑戰」、「綠營內訌」等主題。值得注意的是，對於台灣的新聞事件，中國官媒直接設定「已警告」、「被架空」或「內訌升級」的認知標籤，將操作的議題直接轉化為新聞上看起來的「既成事實」，並透過中國境內與跨境中文平台進一步放大擴散，讓更多不知情的中文平台使用者更容易接收到這樣的錯誤資訊。

資安人士接著說，第三階段由社群平台與政論節目延伸，進入「聲量擴張」期。PTT湧現多篇標題聳動的討論串，如「蔡英文砲轟賴清德沒誠信」等討論串；其推文分布於非典型時段且內容高度一致，呈現組織化操作跡象。與此同時，YouTube上的政論節目則透過剪輯與情緒化標題吸引點閱，隨後以「網友熱議」為由回頭引用，形成「迴聲室效應」。

第四階段則由藍營政治人物與特定名嘴接力。資安人士舉例，如前立委蔡正元以「蔡賴大戰2.0」、「蔡英文2028親征」加強情境，再由前立委邱毅、郭正亮從旁接力「賴被圍攻、被架空」等論述。

資安人士總結說，上述各階段經過層層接力持續升級，使用「被架空」、「大戰2.0」等聳動文字，撰寫民進黨內部權鬥的劇本。並將焦點導向「政府失能」，精準對接中國官媒慣用的「台灣民主亂象」敘事，最後以「政局不穩、民心思變」做成結論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法