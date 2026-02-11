為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市松山、信義突冒出2人宣布參選 李明璇嘆過去半年「真正在跑只有3人」

    2026/02/11 15:01 記者甘孟霖／台北報導
    李明璇感嘆，近來許多人突然宣布參選，讓她心情有些沉重。（李明璇提供）

    台北市松山、信義區本屆市議員王鴻薇、徐巧芯高升立院，該區也成國民黨新人搶出頭一級戰區，近期立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、前國民黨發言人楊智伃陸續宣布參選。國民黨該區議員擬參選人李明璇有感而發指出，過去半年真正在跑的只有三個人，她、李煥中、滿志剛，但這幾天卻出現「戲劇性變化」，接連兩位同志宣布參選，甚至聽說有其他人「蠢蠢欲動」，讓她感到一瞬間沉重。

    李明璇表示，過去半年選區一直很單純，就三個人在跑，地方上認為，初選大概就是「三位取兩席」了，所以即便偶爾有風聲、有傳言，大家都覺得這個時間點了，應該不會再有變化。但這幾天卻出現戲劇性變化，但當局勢在短時間內急轉，心裡還是會有一瞬間的沉重。

    她說，自己是資源最少的一個，別人看板已經一面面掛上，她卻一塊都沒有，手上只有最便宜的面紙包、提袋，還常常會有斷貨時刻，有些人的背後有完整的資源體系、有老闆前輩做靠山，第一步出來，資源就已經準備好了，她有的是每天站在街頭的民眾。

    她說，聽說還有其他擬參選人「蠢蠢欲動」，但她也提醒自己，這不是第一次，也不會是最後一次站在逆風裡，她是靠信念、雙手雙腳一步步走來，會繼續用行動證明。

